Difunden video de posibles sospechosos en la muerte de salvadoreño

La víctima, Magdaleno Reyes Escobar, de 59 años, fue baleado mientras arreglaba el auto averiado de su esposa al noroeste de la ciudad

HOUSTON-. Las autoridades han revelado un video ligado a la investigación de la muerte de un hombre de origen salvadoreño que ocurrió en febrero.

La víctima, Magdaleno Reyes Escobar, de 59 años, fue baleado mientras arreglaba el auto averiado de su esposa al noroeste de la ciudad. Según la policía, los sospechosos son tres personas, quienes aparentemente habían estado protagonizando varios asaltos en el área.

Video: Surveillance video of suspects wanted in the murder of Magdaleno Reyes at 7200 T.C. Jester about 10 a.m. on February 11 If you see these men, call HPD Homicide at 713-308-3600 or @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS #hounewspic.twitter.com/ZYu3RVL3S7

— Houston Police (@houstonpolice) April 29, 2019

La mejor pista que tienen por ahora las autoridades es la placa del vehículo Toyota Camry gris en el que, supuestamente, huyó el atacante, quien fue descrito por testigos como afroamericano que lucía una capucha roja. El vehículo fue posteriormente abandonado a unas cinco millas de donde Reyes fue baleado.

Si tienes información sobre este caso puedes comunicarte con Crime Stoppers al 713-222-8477.