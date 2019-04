Encuentran una ballena con arnés y se cree que es una nueva arma rusa

El animal se acercó a los pescadores, lo que es una muestra de que está adiestrado y acostumbrado a estar con humanos

Unos marineros noruegos encontraron una ballena beluga, pero la sorpresa real llegó cuando se dieron cuenta de que el animal tenía puesto un arnés ajustado en el que se podía leer “Equipo San Petersburgo”. Además, el artilugio estaba preparado para que llevara una cámara.

El viernes pasado, el pescador Joar Hesten encontró al mamífero y, nada más verlo, pensó que estaba atrapado en algo y saltó al agua helada para liberarlo. Inmediatamente se dio cuenta de que llevaba un arnés y se lo quitó.

Hesten le contó a la transmisora noruega NRK que la ballena estaba adiestrada y acostumbrada a estar en contacto con los humanos porque comenzó a restregarse contra su barco.

“Si la ballena viene de Rusia (y hay grandes posibilidades para creerlo), entonces no es una cosa de científicos rusos, sino más bien que es la Armada quien lo ha hecho”, indicó al diario The Guardian Martin Biuw del Institute of Marine Research, en Noruega.

Audun Rikardsen, profesor en el Departamento de Biología Ártica y Marina de la Universidad Ártica de Noruega en Tromsoe, también cree que “lo más probable es que la naval rusa en Múrmansk” esté involucrada, según informó la agencia AP.

Rikardsen añadió que se comunicó con académicos en Rusia y Noruega, y que no han reportado ningún programa de experimentos que utilicen ballenas beluga. Por eso se sospecha que es más bien el ejércto y el gobierno quien están detrás.

No es la primera vez que Moscú utiliza estos animales marinos como armas en sus programas. En el pasado han utilizado delfines domesticados con fines militares, explicó The Guardian.