Tachan de ‘ridícula’ y ‘horrible’ a Kim Kardashian en Instagram por atuendo en rosita

El estilo de la famosa es cada vez más estrafalario

Kim Kardashian es una mujer que impone moda gracias a su influencia en las redes sociales. La famosa cada que publica una foto en Instagram se convierte en viral y genera millones de “likes” y comentarios entre sus 136 millones de seguidores.

En una nueva publicación la estrella del reality show “Keeping Up With The Kardashians” mostró un nuevo atuendo completamente en rosita combinadas con unas botas exageradamente largas que casi le llegaban a la cintura.

Las reacciones de sus seguidores no fueron de lo más positivas gracias a lo estrafalario del atuendo.

“¿Sabes lo ridícula que te ves?”, preguntó un usuario. “Esto se te ve horrible”, otro seguidor agregó. “Que desastre, ¿ya se te acabaron las ideas?”, sumó otro usuario. “Parece una PowerPuff girl (caricatura)”, expresó otro seguidor.