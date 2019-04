Una campaña de United Way busca cambiar la percepción negativa sobre los ‘homeless’

Angelinos mandan mensajes llenos de compasión para los indigentes, pero cuando se trata de construir vivienda para personas sin hogar, en algunas comunidades salen a protestar

Las frases escritas sobre un mural móvil que este domingo se exhibía en el CicLAvía revelaban la sensibilidad y la conciencia que tienen algunos residentes de Los Ángeles sobre el problema de la indigencia y los ‘homeless’.

“No se trata sólo de vivienda, sino de humanidad, dignidad y amor. La vivienda no es un privilegio, es un derecho. Bendiciones para todas las personas sin hogar. No te rindas, te vamos a ayudar. Todas las vidas importan. Vamos a conseguirte una casa para que la conviertas en un hogar”.

Eran algunas de las expresiones que los mismos asistentes al CicLAvía escribieron sobre una pared azul que colocó la organización United Way como parte de una campaña que tiene como objetivo, atacar el problema por el que atraviesan las personas sin hogar.

Para promover la campaña, denominada Everyone In (todos adentro), United Way aprovechó el ya tradicional paseo ciclista de Los Ángeles como evento de convivencia callejera, que en esta ocasión se realizó en la comunidad de Wilmington y tuvo una asistencia estimada en más de 30,000 personas.

Para interactuar con la comunidad y entablar una conversación sobre la crisis de vivienda en Los Ángeles, la cual mantiene a más de 50 mil personas viviendo en las calles, los asistentes eran invitados a escribir un comentario en el mural relacionado con los ‘homeless’.

Casi todos los mensajes ahí escritos demostraban simpatía por quienes carecen de hogar, sin embargo, los promotores de United Way en algunas comunidades donde se tiene proyectada la construcción de viviendas para asistirlos, están siendo rechazados debido a la percepción generalizada que se tiene de ellos.

“Hay oposición de algunos residentes que no quieren que en sus vecindarios se construyan viviendas para asistir a ‘homeless’ porque consideran que causarán problemas, porque tienen la percepción de que todos son drogadictos, que todos son alcohólicos o que todos tienen problemas mentales”, comentó Gabriela García como representante de la organización.

Por eso la campaña Everyone In establece que para combatir el problema de la indigencia en Los Ángeles se requiere cambiar la percepción que muchas personas tienen sobre los ‘homeless’ al asociarlos de manera generalizada con la drogadicción, el alcoholismo y las enfermedades mentales.

La campaña, explicó, busca dejar en claro que la indigencia es un problema en el que miles y miles de residentes de Los Ángeles están en riesgo de caer debido al elevado costo de alquiler de vivienda y en caso de quedarse sin empleo.

De acuerdo con datos de la Autoridad de Servicios para Indigentes de Los Ángeles (LAHSA), en el 2017 más de 9,200 personas se convirtieron en ‘homeless’ por primera vez y casi la mitad de los casos se debió a problemas financieros o por desempleo

