La dolorosa carta de una madre que da en adopción a su hijo se hace viral

Las personas con enfermedades mentales enfrentan un estigma social, soledad y falta de tratamientos apropiados para cada condición

Con todo el dolor de su corazón, una madre escribió una carta para el hijo que daría en adopción. El texto se ha viralizado debido a su contenido.

Según explica, ella no está preparada para criarlo y “desea darle una vida más estable con dos padres”, expone.

La mujer escribió la carta en la que explica, de forma anónima, todas las causas que la llevaron a decidir dar en adopción a su bebé. Ella desea que su hijo tenga una vida normal al lado de otras personas. En cuanto la subió a redes sociales, se hizo viral.

“Voy a dar en adopción a mi bebé para poder darle una vida mejor y más estable con dos padres. Después de que nazca, yo iré a una institución mental para poder estar mejor. ¿Creen que sea apropiado escribirle a mi bebé una carta explicándole lo que pasa?”, preguntó a través de Reddit.

Soy bipolar, y no crean que no me preocupa mi hijo, especialmente por mi condición. No puedo vivir con mis padres para siempre y tener el bebé me llevaría a ello. Primero, antes que nada, debo ir a una institución mental.

He estado en ese lugar antes. Las personas que trabajan ahí (en la institución mental), son rudas y no son agradables, pero después de un año ahí, cuando tenía 17, había logrado estar bien hasta ahora. Creo que mi bebé se merece dos padres que lo quieran, lo cuiden y se preocupen por él.

Yo he estado tan deprimida desde que el papá de este bebé y yo terminamos, que he pasado días enteros en la cama. Ahora sé que no podría criar sola a un niño en este estado mental. Necesito estar bien después de esto.

Mi mayor deseo para este bebé es que tenga dos padres amorosos y un hogar feliz y saludable. Mi mayor deseo para mí es poder ser normal algún día.“, finalizó la carta.

La mujer también explicó que, además de sus problemas mentales, el padre del niño no quiere saber nada de su hijo por lo que no puede criarlo sola. Su estado de ánimo es muy complicado y está segura de que lo mejor es dar en adopción a su bebé.