Las reacciones a la muerte de Ana Brenda en ‘Por amar sin ley’ de Univision no son nada buenas

Fans quedaron inconformes y ahora dicen que mejor verán "La Reina del Sur" en Telemundo

La telenovela estelar de Univision, “Por amar sin ley“, vio la muerte de su protagonista Alejandra interpretado por la actriz Ana Brenda Contreras. El personaje muere tras recibir una bala perdida durante un encuentro entre los villanos de la historia.

El deceso se debe a que Contreras tuvo que salir de la serie legal de Televisa por sus compromisos en la serie “Dynasty” del canal estadounidense The CW. La actriz grabó la mayor parte de sus escenas el año pasado durante lo que debió ser su tiempo de descanso entre la primera temporada de “Por amar sin ley” y su inicio de grabaciones en el drama anglosajón.

Los fans no han entendido la decisión de hacerle eso al personaje tan querido y reaccionaron ante la triste noticia.

“Ya no me gusta, ¿cómo se les ocurre matar a la protagonista?”, se preguntó un fan. “A mi ya no me interesa la novela, ella era lo mejor. No sé porque hicieron eso. Error de ella morir, él no se merecía quedar sin ella”, otro fan comentó. “Dañaron la novela, ya no la voy a ver”, fue otro de los comentarios.

El rating de “Por amar sin ley” ha estado por debajo de su competencia en Telemundo, “La Reina del Sur“, y algunos ya optaron por cambiar de canal.

“Ni modo, no más ‘Por amar sin ley’, mejor me voy a ver a Teresita Mendoza”, escribió un seguidor. “Ya no la veo, mejor veo ‘La Reina del Sur’, está mejor. ¿Cómo se les ocurre matar a la protagonista?”, otro admirador agregó.

“Van a tener que resucitarla si quieren audiencia”, opinó otro usuario.