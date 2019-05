Univision vs Telemundo: Muerte de protagonista, Ana Brenda, en telenovela no puede contra ‘La Reina del Sur’

La narcoserie de Telemundo está imparable

Una guerra por la audiencia latina se ha desatado entre Univision y Telemundo tras el estreno de “La Reina del Sur“, una secuela muy esperada. La narcoserie compite con la también segunda temporada de “Por amar sin ley” pero ni le hace cosquillas a pesar de que se transmitieron capítulos impactantes en donde se muere la protagonista, que hasta hace días era Ana Brenda Contreras.

En las emisiones del martes 30 de abril la serie protagonizada por Kate del Castillo logró 2 millones de televidentes en total (según números de Nielsen) y 1 millón en el demo de adultos 18 a 49 años, segmento más importante para los anunciantes.

La serie legal se anotó 1.2 millones en audiencia general y 512 mil en el demo, la mitad de su competencia en Telemundo.

En las emisiones del lunes 29 de abril, “La Reina del Sur” logró 2.2 millones en total y 1.2 mil en el demo, mientras que su competencia en Univision se anotó 1.2 millones en total y 494 mil en el demo.

No hay duda que la reina de la noche es “La Reina del Sur” y no hay quien le quite su corona.