AMLO: 3 pilares que explican la enorme popularidad del presidente de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), goza de una enorme popularidad y niveles de aprobación tan altos que sólo se comparan con los primeros meses del gobierno de Vicente Fox, que llegó al poder en el 2000 tras 71 años de gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional).

Según las distintas encuestas publicadas entre febrero y marzo, la aprobación de AMLO está entre el 64 y el 80%.

“Es una popularidad muy alta. En estos tiempos de redes sociales y de ataques permanentes, mantener tal aprobación es muy difícil y AMLO la ha mantenido hasta febrero”, dice a BBC Mundo Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, que en febrero le daba 67%.

Cuenta que en febrero de 2001 Fox tenía 70% de aprobación.

“Los números son similares, pero es mayor la popularidad que tiene AMLO porque los tiempos son distintos. En 2001 los medios estaban controlados y no había redes sociales, así que era más fácil tener una alta popularidad”, asegura.

Recuerda que la llegada de Fox al poder fue un cambio muy grande para México, pues sacó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por primera vez del poder. “Fox sí generó una gran esperanza para mucha gente” apunta.

Pero, ¿Cuáles son los pilares de la enorme popularidad que tiene AMLO? Los expertos mencionan tres a BBC Mundo. Además, cuentan por qué creen que podría reducirse en los próximos meses.

Getty Images El presidente López Obrador es el primero en la historia de México que hace un encuentro diario con periodistas.

1. Sus conferencias “mañaneras”

Desde el inicio de su gobierno el 1 de diciembre, cada mañana a las 7 am inicia una conferencia de prensa donde anuncia los programas sociales de su gobierno, gira instrucciones a sus colaboradores y a menudo envía mensajes políticos.

Con frecuencia en las conferencias, conocidas como “las mañaneras”, participan funcionarios de su gobierno, según el tema que quiera abordar o para atender algún problema específico.

“AMLO creó su instrumento de comunicación, no requiere de los medios, no depende de ellos. No permite que nada trascienda sin que él intervenga”, cuenta Campos.

Guillermo Valdés, director de política de Grupo de Economistas Asociados y de Investigaciones Sociales Aplicadas (GEA-ISA), tiene una visión más crítica.

Esas conferencias “tienen un discurso político muy simple, de buenos y malos, de conservadores y liberares, de los fifís y el pueblo bueno”, dice.

Asegura que con esa narrativa “está creando un mundo paralelo que mantiene a la gente en la esperanza y expectativa de cambio. Cuando tienes pocos resultados por el corto tiempo de gobierno y la complejidad para cambiar la realidad, el discurso es muy eficaz”.

Getty Images Simpatizantes de López Obrador celebrando su victoria en las elecciones el pasado mes de julio.

2. Programas sociales

En la encuesta de GEA-ISA, la aprobación de AMLO creció de 57 al 64% en sus primeros meses de gobierno.

“Hay una expectativa muy elevada de que la economía de la familia se va a ver beneficiada de los múltiples programas de reparto de dinero efectivo anunciados por el presidente, entre ellos a los adultos mayores, a los estudiantes o a los discapacitados”, explica Valdés, coordinador de la encuesta.

El 33% de sus encuestados dice que ya ha sido beneficiado y el 31% cree que en el futuro próximo lo será.

Sin embargo, esta aprobación del 64% tiene un matiz, según Valdés, quien fue director del CISEN, el servicio de inteligencia civil de México en 2007, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Dice que sólo el 20% de los encuestados confían que los problemas del país van a resolverse.

GEA-ISA Niveles de aprobación de distintas medidas tomadas por el gobierno de AMLO. En azul aprobación, rojo desaprobación y verde no sabe o no responde.

“La encuesta refleja que algunos piensan que la situación del país no mejorará, pero que a ellos les va a ir bien porque les van a dar dinero”.

Apunta a que también a que también aumentó de un 24% al 32% la gente que contestó en su encuesta que el gobierno de AMLO le genera preocupación.

3. Austeridad, honestidad y medidas populares

Valdés explica que la gran popularidad del presidente también se debe a un “elevado apoyo a medidas y decisiones con una carga simbólica muy fuerte de cambio, sobre todo relacionados a la austeridad y honestidad del gobierno”.

Entre los ejemplos menciona que los encuestados aprueban que el AMLO le haya quitado las pensiones a los expresidentes o que viaje en aviones comerciales.

Spencer Platt/Getty Images El antecesor de AMLO, Enrique Peña Nieto, se considera el presidente más impopular en la historia reciente de México.

“Es uno de sus pilares de popularidad porque la gente esta harta de los políticos prepotentes, llenos de privilegios y despilfarradores”.

Por otra parte, Roy Campos de Mitofsky apunta a que AMLO toma medidas sabiendo que son populares. “Tiene una percepción muy clara de lo que la gente quiere y termina haciendo lo que la gente quiere”.

Dice que, por ejemplo, cuando pone a militares a dirigir la Guardia Nacional, sabe que los ciudadanos confían mas en el ejército que en los policías.

“Aunque muchos digan que no, el ciudadano también apoya que AMLO no se pelee con el presidente de EE.UU, Donald Trump”.

En otros casos, la gente lo apoya simplemente porque le cree, explica.

“Por ejemplo, en la cancelación del aeropuerto. La gente no lo apoya porque crea o sepa que uno es mejor que otro. Lo apoya porque le cree cuando dice que hubo corrupción, cuando dice que es mejor. Le cree y nada más”.

Getty Images AMLO detuvo la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco tras una consulta popular.

Campos apunta a que si hay algunas medidas en que AMLO no cuenta con respaldo, ni siquiera de sus electores. El caso más claro es que el ciudadano pide que se castiguen a los exgobernantes corruptos.

Inseguridad y economía: los riesgos

Sin embargo, los analistas apuntan que en las próximas mediciones la popularidad de AMLO puede verse afectada.

El principal problema podría ser el de la inseguridad y la violencia, que es percibido como el más grave del país.

“AMLO generó muchas expectativas de mejorar y por ahora no ha cambiado nada: siguen los asesinatos, las balaceras, pronto puede haber una decepción”, indica Campos.

En el primer trimestre del año, de enero a marzo, se registraron 8,737 homicidios dolosos en el país, un 8,9% más que en el mismo periodo de 2018, considerado el año más violento.

Reuters La violencia, que no se ha detenido, puede afectar los niveles de aceptación del presidente, dicen los expertos.

También, la imagen de AMLO podría deteriorarse si la gente percibe que su economía familiar se ve afectada.

Todavía es pronto para asegurar que así será. Pero, han surgido algunas señales de alerta: esta semana la OCDE revisó a la baja sus perspectivas de crecimiento para este año de 2 a 1,6% del PIB.

Los próximos meses dirán si AMLO seguirá siendo un presidente con cifras récord deaceptación.

