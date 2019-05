Cómo arrancar un auto con una batería muerta

Cuando necesitas un arranque rápido para poder ir a la tienda a comprar una batería nueva, sigue las precauciones de seguridad a continuación.

Y recuerda, los cables de puente normalmente tienen un juego de pinzas marcadas en rojo para positivo y una marcada en negro para negativo. Y los polos en la batería normalmente están marcados con un (+) para el polo positivo, y una (-) para el negativo. Es posible que necesites limpiar la batería para reconocer los polos en la batería.

Consulta la guía de preparación para emergencias y tormentas de CR para obtener la información que necesita para superar el peor clima invernal.

Pasos para poner en marcha un coche

• Estaciona el auto que usarás para pasarle corriente al lado del que tiene la batería agotada, lo suficientemente cerca para que los cables alcancen. Pero, los vehículos no deben tocarse.

• Apaga la ignición en ambos coches.

• Primero, sujeta un extremo del cable positivo al polo positivo de la batería muerta.

• Ahora haz que un ayudante conecte el otro extremo de ese cable al polo positivo de la otra batería.

• Después conecta el cable negativo al polo negativo de la batería en buen estado.

• Finalmente, conecta el otro extremo del cable negativo a una tierra en el vehículo con la batería muerta. Este puede ser el bloque del motor u otra superficie metálica lejos de la batería. Ten cuidado de no tocar los dos extremos del cable al hacer esto.

• Arranca el carro de rescate que está proporcionando la electricidad.

• Arranca el coche con la batería débil. Si no enciende, revisa las conexiones y ajusta o limpia según sea necesario.

• Si enciende, deja que el auto con problemas funcione durante al menos 20 minutos para permitir que la batería se recargue antes de apagarla.

• Si aún así no enciende, hay otro problema que resolver. Llama a una estación de servicio local para obtener ayuda.

• Desconecta los cables en orden inverso.

