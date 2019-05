Esquina migratoria: ¿Si tengo una deuda pendiente, tendré problemas para regresar a EEUU con visa de turista?

Alex Gálvez, abogado en migración, responde sus preguntas sobre su situación migratoria

Si una persona con visa de turista recibe una cuenta por gastos médicos durante su estancia en los Estados Unidos, y no la paga. ¿Tendrá problemas cuando trate de regresar al país con una visa de turista por esa deuda pendiente? y ¿eso podría afectarle si en un futuro tiene la opción de hacerse residente?

Respuesta

Si puede ser un problema, incluso individuos han sido rechazados en el aeropuerto o en la frontera porque son detectados que tuvieron una cuenta médica, ya sea por embarazo o tratamientos médicos, y no fue pagada o se usó un programa estatal o federal para cubrir los gastos. La recomendación es pagar las deudas de su bolsillo. No usen servicios del gobierno o del estado. Después de 2001, todo está digitalizado y las computadoras con dichos récords están ligados con las computadoras de inmigración, es así como DHS se esta enterando. Por ejemplo, hay gente que después de entrar con visa turística, dan a luz aquí a un hijo. Ahí es donde migración empieza a hacer preguntas cuando tratan de entrar con visa de turista la próxima vez. ¿Quién lo pagó? ¿Cómo lo pago? ¿Puedes comprobar que pagaste todos los gastos? ¿Estás usando la visa de turista para vivir aquí o para tener hijos aquí?

Para evitar sospechas o preguntas de oficiales, muchos papás que entran con visa de turista, mandan al hijo/s nacidos en EEUU con un familiar ciudadano. Quiero advertirles que, aunque tomen estas precauciones, las computadoras y sistemas de datos de DHS puede averiguar si han tenido hijos en EEUU. Lo mismo sucede cuando hacen impuestos después de haber entrado con visas de turismo. Al regresar con la visa de turista, los oficiales de inmigración ahora se están enterando que vivían en los EEUU porque tuvieron hijos o hicieron impuestos. Si no vivían aquí, igualmente el oficial puede rechazarlos por haber usado la visa de turista de una manera fraudulenta, no por turismo. Hay que tener cuidado.

Recientemente acabamos de confirmar que después de 2005, el gobierno de EEUU empezó archivar todas las salidas de indocumentados por aeropuerto. De antemano, se pensaba que no había dichos rastreos. Es importante saber esta información porque puede impactar en las aplicaciones para la residencia permanente. Recuerden que la visa de turista es para venir a Disneyland, a bodas, a visitar familiar, pero no para venir a vivir aquí. No pagar las deudas médicas puede ser usado para comprobar que fueron carga publica y que se usó la visa turística para otro propósito. Cualquier duda que pueda tener el oficial de inmigración puede resultar en la negación y cancelación de su visa turística.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal antes de comenzar cualquier trámite migratorio.