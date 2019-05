Houston: Se une Texas Equusearch en la búsqueda de la niña Maleah

El caos de la niña Maleah Davis, que supuestamente fue secuestrada por tres hombres el sábado, tiene a la comunidad pendiente

HOUSTON-. El Departamento de la Policía de Houston pidió la ayuda de la organización de búsqueda, Texas EquuSearch para tratar de en encontrar la niña Maleah Davis, que supuestamente fue secuestrada por tres hombres el sábado.

Una alerta Amber se difundió el domingo luego de que el padrastro de la pequeña le contará a las autoridades que fue golpeado por tres hombres y que cuando recupero la consciencia ya no estaba su hijastra.

Historia original: https://laopinion.com/2019/05/05/houston-se-busca-nina-de-5-anos-que-presuntamente-fue-secuestrada-por-3-hombres/.

Voluntarios con Texas EquuSearch han estado en la búsqueda de la niña desde que amaneció este lunes. El área que están rastreando se encuentra cerca del lugar donde el padrastro dijo que vio a Maleah por última vez.

Better quality, color photo taken by traffic camera of the stolen Nissan Altima with tags 330-92G9. #hounews pic.twitter.com/UizXnhIC4h

— Houston Police (@houstonpolice) May 5, 2019

La madre de la niña, Brittany Bowens, en declaraciones a los medios dijo que su espíritu se encuentra roto y que se siente perdida sin su hija.

Con lágrimas en sus ojos pidió que le regresarán a su hija y que no la lastimen.

2/2: Photo of assault victim, Mr. Darion Vence, who is Maleah’s stepfather, stated he was unconscious for almost 24 hrs. Detectives ask anyone who saw Darion or Maleah after 9 pm Friday (May 3) to 6 pm on Sat to contact HPD Homicide 713-308-3600 or @CrimeStopHOUat 713-222-TIPS. pic.twitter.com/nuZHA1EQPY

— Houston Police (@houstonpolice) May 5, 2019

Investigadores hablaron con el padre biológico de Maleah y se encuentra cooperando con la policía.

Si se tiene información sobre este caso puede llamar al 713-308-3600 o a Crime Stoppers 713 222-TIPS.