Houston: Se busca niña de 5 años que presuntamente fue secuestrada por 3 hombres

HOUSTON-. Una Alerta Amber se difundió para una niña de 5 años luego de que presuntamente fue secuestrada por tres hombres hispanos.

El padrastro de la pequeña dijo que la última vez que la vio fue en la cuadra 16500 del Southwest Freeway alrededor de las 6pm el sábado.

Maleah fue vista vistiendo un moño rosa en su cabello, una chamarra azul, pantalones de mezclilla y zapatos blancos con rosa.

A la niña se le describe como afro americana con pelo negro y ojos de color café, mide tres pies y pesa alrededor de 30 y 40 libras.

Su padrastro Darian Vence, le dijo a la policía que él, su hijo de un año y Maleah fueron secuestrados por tres hombres hispanos.

En una conferencia de prensa la policía informó que Vence iba en camino al aeropuerto Bush a recoger a la madre de Maleah cuando se paró a la altura de la intersección Greens y la carretera 59 porque escuchó como si una llanta se le había ponchado.

Vence dijo que los hombres se le acercaron y que hicieron el comentario de que Maleah se miraba muy dulce y bonita y procedieron a golpear al padrastro en el cabeza.

Vence dijo que perdió la conciencia y que por un tiempo no sabía donde se encontraba. El padrastro despertó en Hwy 6 cerca del centro comercial First Colony Mall, su hijo estaba con él pero Maleah no.

La policía dijo que Vence fue al hospital Houston Methodist en Sugarland a las 11 p.m. para buscar ayuda por sus heridas.

La madre de Maleah estuvo esperando a Vence y al ver que no llegaba, otro familiar fue por ella.

La madre no llamó a las autoridades y reportó a la familia perdida ese día.

El carro que fue robado fue captado transitando por una intersección en Sugarland, un Nissan Altima color gris, placas 3092G9.

Investigadores hablaron con el padre biológico de Maleah y se encuentra cooperando con la policía.

Si se tiene información sobre este caso puede llamar al 713-308-3600 o a Crime Stoppers 713 222-TIPS.