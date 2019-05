Alexa Dellanos: La hija de Myrka Dellanos compartió gran parte de sus espectaculares vistas

La joven modelo sabe lo que tiene que mostrar y cómo hacerlo en el proceso...

La famosa modelo es influencer de Instagram, Alexa Dellanos, estuvo visitando las paradisíacas playas de El Dorado, en Puerto Rico. Y a través de su cuenta oficial y sus historias de Instagram mostró gran parte de sus espectaculares vistas.

Pese a que el cielo mostraba un panorama oscuro y de tormenta la joven modelo sí llevó sus curvas al mar para tomar un baño de sol en Puerto Rico, la tierra de Luis Fonsi y Adamari López.

De momento se desconoce si la visita de Alexa ha sido de placer o por algún tipo de convenido comercial como modelo, pero su público agradece que la joven muestre no solo la belleza de la isla del encanto, sino también la de su exuberante cuerpo.

