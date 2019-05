Bromista caminaba por Walmart despidiendo a empleados y los grababa

La mujer se acercaba a empleados y les decía que necesitaba confiscar su identificación y chaleco porque estaban despedidos

HOUSTON-. Algo que tenía la intención de ser una broma terminó mal en el Condado de Fort Bend.

En un video que aparece en You Tube se puede apreciar a una mujer que pretende ser la encargada de una tienda Walmart informándoles a empleados que están despedidos.

La cámara estaba grabando cuando una mujer caminaba por los pasillos de la tienda con un cuaderno en la tienda de Richmond, Texas (unos 45 minutos del centro de Houston).

La mujer se acercaba a empleados y les decía que necesitaba confiscar su identificación y chaleco, porque estaban despedidos.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=BUkQeIqB6vs

Los trabajadores se muestran sorprendidos y molestos. La broma terminaba con la mujer diciendo que se trataba de una broma y que estaban siendo grabados.

Uno de los empleados grabados comenzó a llorar durante la broma y la mujer haciendo la broma intento disculparse luego de haberle dicho que era broma.

La empleada llorando después contó que le afecto mucho porque su esposo se encontraba desempleado recuperándose de una cirugía de corazón. Agregó que ella era la única trabajando y que su seguro médico con Walmart es crucial para el cuidado de su pareja.

El incidente llegó a las oficinas de la corporación, en un comunicado Walmart dijo que no tolera este tipo de acciones y que las personas responsables ya no “son bienvenidas” en sus tiendas. Walmart le pidió a You Tube que removiera el video. Sin embargo You Tube dijo que no lo va remover porque no pone a víctimas en inminente peligro físicos o crea un daño emocional en menores.

La mujer que hizo la broma solamente se ha limitado a decir que ya no hará ese tipo de bromas porque le dolió mucho ver a la mujer llorando.