Lucir 10 años más joven y reencontrarse con seres queridos, algunos beneficios tras el divorcio

Aunque es un momento extremadamente duro en la vida, al final puede dejar cosas muy buenas en la vida

Absolutamente nadie, cuando tiene una vida en pareja, quisiera atravesar por un tema de divorcio, ya que es uno de los momentos más difíciles y agotadores que puede vivir una persona.

Un divorcio es doloroso y desgastante pero en la mayoría de las veces muy necesario, ya que trae consigo cambios en el estilo de vida, en la salud mental y hasta en el organismo.

Esto es reafirmado en el libro titulado “Happy Singlehood: The Rising Acceptance and Celebration of Solo Living”, en el cual se afirma que una mujer divorciada puede verse hasta 10 años más joven luego de rehacer su vida.

Además, otro de los beneficios del divorcio es que aquellos que superan los 30 años de edad tienen un 15% más de probabilidad de retomar relaciones con familiares y amigos, en comparación con aquellos que se encuentran casados o quienes nunca han estado casados, lo cual resulta muy benéfico, ya que les devuelve esa sensación de seguridad y amor que en algún momento se perdió.

Respecto a los cambios físicos relacionados con la salud, un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard analizó los casos de más de 80 mil mujeres divorciadas entre los 46 y los 70 años, y se descubrió que los cambios en su régimen alimenticio propiciaron que pudieran reducir su índice de masa corporal.

La mejora en la dieta llevó a varias mujeres a reducir el tamaño de su cintura y a controlar o bajar su presión arterial, debido a que consumían más frutas y vegetales.

Por otra parte, las personas que han atravesado por un divorcio tienden a realizar más ejercicio que aquellas que permanecieron casadas, por lo que evitan el sobrepeso y otros problemas cardíacos.