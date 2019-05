Esta es la nueva cara del Android Auto

Se distingue por su nuevo diseño oscuro que resalta los colores

Actualizado, con un nuevo diseño, y más oscuro que nunca. Estas son algunas de las nuevas características de la nueva cara del Android Auto, el sistema operativo que ya miles de vehículos modernos utilizan para promover la seguridad vial y ofrecer a conductores accesos a sus aplicaciones de teléfono favoritas al mismo tiempo.

Y ha pasado relativamente poco tiempo desde que la herramienta tecnológica empezó a ser instalada en los modelos más recientes de autos, junto a su rival Apple CarPaly, pero este producto de Google que está incluido ya en más de 500 modelos de autos recientes no se quiere quedar atrás y sigue renovándose así mismo.

“Estamos introduciendo un nuevo diseño que se lanzará a todos los autos compatibles con Android Auto más adelante este verano”, explica Google en un comunicado.

“La nueva interfaz está diseñada para ayudarlo a moverse más rápido, mostrar información más útil de un vistazo y simplificar las tareas comunes mientras conduce. Abróchate el cinturón, mientras te guiamos por el nuevo aspecto de Android Auto”, agrega.

Entre las nuevas características se encuentran: Comando de vol mejorado y más rápido, que ahora se activa inmediatamente al subirse a un auto; una nueva barra de navegación, con múltiples ventanas; mejor control de las aplicaciones con solo un toque (tap); una nueva forma de recibir notificaciones y una presentación más negra y oscura para resaltar los colores de aplicaciones.

Aquí te compartimos un video que muestra más a fondo las actualizaciones del sistema operativo.

Android Auto toma las aplicaciones y funciones de tu celular y las pone en tu auto. Si bien estas aplicaciones son muy similares a las de tu dispositivo, han sido modificadas para no distraerte en tu viaje o requerir mucho de tu atención. Los estéreos comunes de autos no ofrecen todas estas características o no están actualizados de la misma manera que lo está el sistema operativo de Android Auto.

Debido a que Android Auto es un producto de Google, la función de Google Maps y todas las demás aplicaciones de la marca funcionan mejor en este sistema operativo que en tu teléfono. Por ejemplo, proyecta un mapa en la pantalla del auto para ayudar a los conductores a llegar a su destino rápidamente.

