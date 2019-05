La Víbora: Vicente Fernández, mientras más viejo más ignorante

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

No puedo creer que además de homófobo, Vicente Fernández sea una persona tan ignorante. Sí, ya sabemos que apenas terminó el primer grado de primaria y que se crió en cantinas entre borrachos y pendencieros, pero de eso a que a sus casi 80 años haga comentarios sin fundamento y sin razón, hay mucha diferencia.

Y es que hace unos días, el cantante más macho de México, ustedes saben, el que le puso los cuernos a la esposa quién sabe cuántas veces porque así se demuestra que es bien hombre, dijo en una entrevista que cuando tuvo cáncer no quiso hacerse un transplante de hígado por miedo a que el órgano fuera de un homosexual. Ya sé que ustedes como yo se quedaron sin habla, sin poder pronunciar palabra, sin poder registrar entender cómo esas palabras pudieron salir de una boca que ha cantado muchas de las canciones rancheras más celebradas de la historia.

Sus palabras textuales fueron: “Hice una gira mundial y estando en Houston me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira. Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto'”.

Es decir, además de ignorante, tonto, por no decir algo peor, que ganas no me faltan. Me pregunto cómo se atrevió a decir algo así. ¿Será que la bolita esa de cáncer que le encontraron le afectó también el cerebro? Ya se imaginarán cómo le llovieron comentarios en las redes sociales y la cantidad de memes que inspiró el Charro de Huentitán.

Lo peor de todo es que ya le habían conseguido el órgano, y aún así se dio el lujo de despreciarlo. ¿Sabrá él cuántas personas en el mundo mueren esperando un transplante? ¿Y sabrá que las preferencias sexuales no se modifican con un transplante? Quisiera pensar que Vicente quiso hacerse el gracioso con ese comentario, pero sabiendo cómo es, en realidad sí rechazó el hígado por miedo a esas dos “posibilidades” que menciona.

Yo mientras tanto me he divertido horrores con los memes que andan rondando en las redes sociales. Unos, los más atrevidos, le aconsejan a Chente que no acepte que Alejandro, su hijo, le done el hígado porque ya saben, hay gente que asegura que el Potrillo es homosexual y que no sale del clóset por la presión que su padre ejerce sobre él.

Si hay alguien con cerebro alrededor de este viejito, por favor aconséjelo de que ofrezca disculpas a la humanidad en general. Cuando muera, queremos recordar a Chente como un hombre que dejó muchas canciones bellas y que hizo a muchos felices, no a un homófobo con un legado de odio.