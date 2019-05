Pronto comenzarán las regularizaciones de autos ‘chocolate’ en Mexico: todo lo que debes saber

Mira hasta cuándo y cómo puede importar un auto a México

En las ciudades fronterizas de Estados Unidos y México, ya se empieza a escuchar rumores acerca del fin de las importaciones de autos usados al país mexicano en los próximos meses, pues el mandatario de ese país, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su administración tiene la intención de regularizar esta práctica que ya viene afectando la industria automotriz desde hacer unos años.

De hecho, hace un mes López Obrador informó que ya se atiende el tema de la regularización de autos importados en el país, los cuales son popularmente conocidos como autos “chocolate” cuando no son nacionalizados o permanecen el la nación de forma ilegal.

¿Por qué quieren regularizar los autos importados?

Quince años después de que se firmara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Fox emitió un decreto en el 2005 que permitía a los mexicanos importar autos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá, siempre y cuando tuvieran 10 o 15 años de antigüedad.

Esta iniciativa creo problemas en el sector automovilístico, pues el número de autos importados del extranjero supero el número de autos nuevos vendidos, según explica Frontera Info. Y entre los años 2005 y 2006, los autos usados importados aumentaron un 149%, según datos de Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

“A partir de que el ex-presidente Vicente Fox permitió la entrada indiscriminada de vehículos usados se generaron fuertes presiones ambientales y de consumo energético, gasto en infraestructura vial y desplome del mercado automotor”, explica el comunicado de la CONAMER.

Por lo que la administración de AMLO, a través de la Secretaría de Economía, quiere “regular” el ingreso de vehículos foráneos debido a que se han recibido varios reportes y quejas de que en las ciudades fronterizas del norte abundan los “autos chocolate”, aquéllos que fueron traídos del extranjero, operan en México y no han sido regularizados o nacionalizados.

“Me lo han planteado, sobre todo en el norte del país, me lo han planteado los que quieren que se regularice, me lo han planteado autoridades que quieren que haya más control sobre esto, porque muchos carros irregulares se utilizan para cometer delitos y no hay un control adecuado”, dijo AMLO en una de sus conferencias matutinas el pasado febrero

Hasta cuándo puedo importar un auto usado a México

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) anunció que la fecha límite para importar un auto usado definitivamente ha sido extendida hasta el día 31 de diciembre del 2019, pese a que ésta terminaba el próximo 31 de marzo del 2019.

“Es un paso importante para mantener el control en la importación de unidades usadas provenientes de Estados Unidos y Canadá, en un contexto en el que la venta de vehículos ligeros nuevos en México liga dos años de contracción y en el que el panorama para este 2019 no es favorable”, explica el comunicado.

Entonces, todavía se puede importar un auto a México, siempre y cuando pase las regulaciones ambientales que el país azteca exige, se pague el 1% de su valor más el 16% del IVA y no sean más antiguos de 10 años. Pero el decreto acaba a fines de este año, cuando se revele la nueva postura del Gobierno mexicano.

Te puede interesar: