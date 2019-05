Los 35 “regalitos” que dejaron “El Mencho” y el CJNG en Jalisco

Son como de pesadilla o de película de terror...

Después de catear cuatro casas en Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, la FiscalÌa ha localizado 28 cadáveres y 7 cráneos desde el 7 de mayo. Muchos de los cuales se especula fueron víctimas del Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” o el “Señor de los Gallos”, pues el estado de Jalisco es su principal centro de operaciones.

En la finca de la calle San Antonio de El Campanario, en Zapopan, se hallaron los cadáveres y la búsqueda continúa.

“El trabajo ha sido muy intenso, estamos excavando a más de tres metros de profundidad y nos estamos auxiliando con maquinaria pesada, con ingenieros”, aclaró el Fiscal del Estado, Octavio SolÌs.

Asimismo, en Guadalajara, sobre la calle Río Bravo de la Colonia El Periodista -también conocida como Olímpica o Las Conchas- han hallado 7 cráneos y otros restos óseos.

“AhÌ el trabajo ha sido más complicado porque hay ácidos y sosa cáustica que no permiten que el personal trabaje más allá de 20 minutos, media hora y luego tienen que salir”, reconoció SolÌs.

Mientras que en la calle Sierra La Estancia, de Lomas del Mirador, Tlajomulco, había una persona fallecida.

En la cuarta vivienda, cuya ubicación no fue revelada, no se encontró nada. Además de los cuerpos se aseguraron 6 vehículos -algunos con reporte de robo- aunque no se precisó dónde.

Por estos casos hay cuatro detenidos.

Antes, el 3 de mayo, se localizaron 4 cuerpos en la casa de Naranja y Piña, en el Fraccionamiento El Paraíso, de Tlajomulco, con lo que suman 39 cadáveres.

El coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez, explicó que las fosas clandestinas se ubicaron debido a la investigación de la Fiscalía y a entrevistas que se realizaron a por lo menos 24 de las personas que estaban privadas de la libertad y que fueron liberadas el 3 de mayo.

ASÍ LO DIJO

“En otro de los cateos se encontró gran cantidad de equipo táctico con rótulos de la FiscalÌa General del Estado, de la FiscalÌa General de la República, como para simular que eran corporaciones policiacas”.

Octavio SolÌs, Fiscal del Estado.