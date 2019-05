¿Pablo Montero mandó a echar a dos mujeres con discapacidad? El cantante reacciona

View this post on Instagram

Amigos de la prensa Para saludarlos y comentarles que un periódico local de Monclova publicó una mala información, asegurando que en mi concierto del pasado 9 de mayo en Cuatrocienegas, Coahuila, mandé a sentar a dos personas discapacitadas además de que me presenté en estado de ebriedad. Con el cariño y la confianza que se ha generado con ustedes, la prensa, les digo que la realidad es que yo me estaba dirigiendo a mis 2 mejores amigas Andrea y Martha, que se estaban tomando una selfie en el momento que empezaron Las Mañanitas y obviamente lo que les dije a ambas fue en broma que se sentarán para que todos escucharan y disfrutaran ese momento; insisto son mis amigas y fue en tono de broma, así que les pido que por favor dejen de darle seguimiento a una nota que es totalmente falsa. Si algo me caracteriza desde el inicio de mi carrera es el respeto y cariño que les tengo a las mujeres y más a personas de la tercera edad, pues tengo una madre que siempre me inculcó valores muy firmes y en defensa de las ellas. Con respecto a que estaba tomado; es una mentira total, pues por fortuna tiene mucho tiempo que no tengo problemas con el alcohol y así seguiré por mi bien propio y el de mi carrera. Como siempre les agradezco su cariño a ustedes la prensa y le reitero mi amor y respeto a todo el público que me sigue, especialmente a las mujeres. Pablo Montero