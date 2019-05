Valeria Sofía Rodríguez, la gran ganadora de ‘Exatlón’ de Telemundo en su segunda temporada

Serán $200 mil dólares lo que se lleve la ganadora a casa

Anoche se coronó al ganador de la segunda temporada de “Exatlón” en Telemundo y fue una mujer que se llevó el trofeo por segundo año consecutivo. Valeria Sofia Rodriguez, del Equipo Contendientes, fue la máxima ganadora del programa deportivo llevándose a casa el premio de $200 mil dólares después de arduas semanas de competencia.

Tras el cardiaco final pudimos platicar con la ganadora para que nos hablara de como vivió este triunfo.

“Todavía no me lo creo”, nos dijo Valeria en exclusiva después de ganar la segunda temporada de “Exatlón”. “Cuando llegue a Puerto Rico y vea a toda mi gente, yo creo que ya voy a caer en cuenta. Yo sí sé que gané pero todavía no me lo creo”.

Pregunta: ¿Cómo viviste el enfrentamiento contra Jacobo?

Valeria: Yo en cada circuito tenía el tiempo más rápido que al principio yo pensé que eso no me beneficiaba a mí. No fue fácil la pelea contra Jacobo pero di lo máximo y llegué a la victoria.

Pregunta: Eres la segunda mujer que gana consecutivamente y es un gran orgullo que al final sea el género femenino que triunfe.

Valeria: Se siente bien ya que en las dos temporadas de “Exatlón” han ganado mujeres. Le hemos dejado saber al mundo que no somos inferior a los hombres.

Pregunta: ¿Al entrar a “Exatlón” te visualizaste estar en la final y ser la ganadora?

Valeria: Nunca me lo creí y nunca lo pensé. Yo siempre iba paso a paso. Sabía que me estaba yendo muy bien en la competencia pero nunca me lo imaginé.

Pregunta: ¿Qué fue lo que extrañaste más del mundo exterior?

Valeria: Lo más que extrañé fue mi familia, mis amigos.. a mi mamá que sabía que me estaba viendo pero no sabía nada de ella. Ella seguro está muy orgullosa de mí, ella me decía que todo lo que me [propusiera] lo podría lograr.

Finalmente Valeria nos contó que extrañará a la gran familia que hizo dentro del programa y nos dijo que irá hacer con su premio monetario.

“Con lo que gané en Exatlón le iba a saldar unas deudas a mi mamá y nada…invertir. Voy a disfrutar [el triunfo] con mi familia y disfrutar el momento”, concluyó.