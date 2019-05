“Acercame tu pantalón blanco”, dice Pitbull y miren a Gaby Espino y Sofía Vergara

View this post on Instagram

THE ROSA HI RISE CURVY ANKLE JEANS OMG I am so excited to introduce you to the CHACHA jeans in white! These are my new favorite day jeans for summer 💛⛱🧡! Don’t you love the frayed ankle!? They are so flattering on any shape and are light and comfortable for the summer heat! THE ROSA HI RISE CURVY ANKLE JEANS ¡Estoy emocionada de por fin presentarles los jeans CHACHA en blanco! ¡Son mis nuevos pantalones favoritos de verano! 💛⛱🧡! ¿No les parece divina la bota deshilachada? Le lucen a todo tipo de cuerpos, son livianos y cómodos para el calor de verano.