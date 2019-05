Calendario Comunitario

Si sabes de un evento comunitario que quieras compartir con los lectores de La Opinión, por favor envíalo a virginia.gaglianone@laopinion.com

Evento de reciclado

Reciclar el aceite del motor y los filtros ayuda a proteger el medio ambiente y mantiene el agua limpia. Todos los residentes del sur de California están invitados a traer el aceite usado de su vehículo, así como los filtros usados, para recibir un filtro de aceite nuevo.

Cuándo: sábado 18 de mayo, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Dónde: O’Reilly Auto Parts. 722 S. Atlantic Boulevard. Los Angeles, CA 90022

Costo: gratis

Celebra la vida con poesía

Si eres poeta, cuentista, dramaturgo, o simplemente un amante de la literatura, la cultura y las artes, este evento es para ti. Las poetas Mia y Maythé Ruffino, fundadoras del grupo Escritores del desacato/Writers of Dissent te invitan a compartir tu talento con otros escritores en el micrófono abierto.

Cuándo: sábado 18 de Mayo, 2:30 pm

Dónde: biblioteca pública Lake View Terrace, 12002 Osborne Street. Lake View Terrace, CA 91342

Costo: gratis

HomeWalk: Maratón y caminata para toda la familia

United Way, Los Angeles Ram y miembros del Concilio se unen a activistas y vecinos en la 12 edición anual de la caminata para apoyar a los vecinos sin hogar. Ven a caminar con nosotros este sábado para apoyar a personas sin hogar. En los últimos 11 años, el evento HomeWalk ha convocado a más de 100,000 participantes, recaudado $8.6 millones para luchar contra “homelessness” y transformado la vida de más de 19,000 personas que recibieron un hogar.

Cuándo: sábado 18 de mayo. La registración comienza a las 6:30 a.m. A las 8:00 a.m. es la ceremonia de apertura. La maratón comienza 8:45 a.m. y la caminata a las 9:00 a.m. A las 10:00 comienza el entretenimiento, con música en vivo, actividades para toda la familia, loncheras y mucho más.

Dónde: Grand Park, 200 N. Grand Avenue, Los Angeles, CA 90012

Poesía, música y declamación

Todos los poetas, compositores y escritores interesados en compartir su obra con otros poetas y escritores, están invitados a este evento en Glendale, este y todos los jueves por la tarde.

Cuándo: todos los jueves de 7:30 p.m. a 9:00 p.m.

Dónde: Mac Donalds, 500 N. Central Avenue, Glendale

Costo: un poema, una canción o un ensayo. No se acepta dinero

Más información: Jorge 213-247-6215

Consulado sobre ruedas

El Consulado General de México en Los Ángeles informa a la comunidad mexicana que durante el mes de mayo el programa “Consulado sobre Ruedas” visitará varias ciudades angelinas, para la expedición de pasaportes, matrículas consulares y registros para la obtención de la credencial de elector.

Cuándo: miércoles 15 a domingo 19 de mayo, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Dónde:

Nuestra Señora de la Victoria. 519 E. Palmer Street, Compton, CA 90221

Santuario San Judas Tadeo. 11553 Leffingwell Road, Norwalk, CA 90650

Hermandad Mexicana Nacional. 13686 Van Nuys Boulevard, Pacoima, CA 91331

Actos de Registro Civil:

Cuándo: sábados laborales del Consulado de México, 18de mayo, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Dónde: Consulado de México, 2401 W. 6th Street, Los Ángeles, CA 90057

Más información: para programar tu cita, puedes llamar a Mexitel al 1-877-639-4835 ó 1 877 MEXITEL; consultar la página https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/ o descargar gratuitamente la aplicación MiConsulmex.

Concierto y ballet folklórico

El Centro Cultural Oaxaca presenta este sábado a los grupos de rock y folk Noesis Ñuu Savi y Raíces de Mi Pueblo y al ballet folklórico Princesa Donaji. Habrá venta de comida, arte y eventos para toda la familia.

Cuándo: domingo 19 de mayo, 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Dónde: Plaza La Raza, 3540 North Mission Road, CA 90031

Costo: donación de $15 dólares

Almuerzo y conferencia en español para latinas

El almuerzo y conferencia “Por tu Corazón” de la American Heart Association (AHA) es un evento gratuito para educar a la mujer latina sobre cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares. El evento contará con información sobre salud cardiovascular, exámenes de salud gratuitos, una charla con un cardiólogo y actividades de motivación para tener un estilo de vida saludable.

Cuándo: jueves 16 de mayo, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Dónde: Salón Town & Gown de USC, 665 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90089

Costo: gratuito, pero hay que pedir reservación llamando al (213) 291-7050.