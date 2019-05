La ópera, la puerta mágica para Arturo Chacón

El tenor mexicano, que termina sus presentaciones en El Gato Montés este fin de semana, habla de los inicios de su fructífera carrera artística

La mamá de Arturo Chacón estaba tan preocupada por los desvelos y parrandas de su hijo que decidió darle una lección. Para que entrara en cintura, le concertó una cita con un maestro de canto, algo que este artista mexicano aceptó a regañadientes.

“Me dijo, ‘te estás desvelando mucho, llegas muy tarde a casa; quiero que te disciplines'”, contó el tenor en una charla telefónica. “Me forzó a que fuera a estudiar canto”.

Fue entonces cuando Chacón conoció al maestro Jesús Lee, un cubano que en cuanto lo escuchó le recomendó que se dedicara a interpretar ópera, un género con poca difusión en Ciudad Obregón, una urbe en el norteño estado mexicano de Sonora donde predominan los sonidos del mariachi y de la banda.

Luego de ser aceptado en la escuela de música en la Universidad de Sonora, Chacón siguió sus estudios en Ciudad de México, Boston y Houston.

“Fue una revolución para todos los que cantábamos música de mariachi”, reconoció el artista, que cumplirá 42 años en agosto. “El maestro nos inculcó el amor por ese género”.

De eso ya pasaron más de dos décadas, pero fue el principio de una fructífera carrera para este artista que comenzó cantando como barítono y que cambió a tenor por recomendación del también tenor Plácido Domingo, quien se convirtió en padrino musical del cantante sonorense luego de que ganara en 2005 el Operalia, un concurso creado por Domingo dedicado a descubrir talentos jóvenes de ópera.

Ahora, maestro y alumno están juntos de nuevo en los papeles antagónicos de El Gato Montés, la ópera en español que presenta la Los Angeles Opera en el Dorothy Chandler Pavilion y que tendrá su última función este fin de semana. Domingo interpreta a El Gato y Chacón a Rafael Ruiz.

Chacón ya ha cantado en los teatros más importantes del mundo, algo que ni en sus sueños más locos imaginó. Sus planes antes de la forzada cita con el maestro de canto eran terminar su carrera como ingeniero industrial –de la que ya había cursado seis semestres–, y dedicarse a la música en sus ratos libres. ¿Vivir de cantar? No. Esa no era una opción viable, pensaba.

“Pero cuando conocí la ópera se me abrió una puerta muy diferente”, dijo. “[Una puerta] que me ha llevado por todo el mundo, y me queda claro que aunque seas de una ciudad chiquita [como yo] no hay límites para nadie”.

En detalle

Qué: El Gato Montés

Cuándo: hoy 7:30 pm y domingo 2 pm

Dónde: Dorothy Chandler Pavilion, 135 N. Grand Ave., Los Angeles

Cómo: boletos $29 a $324; informes (213) 972-8001 y laopera.org.



Arturo Chacón Cruz (der.) con Plácido Domingo en I due Foscari. Foto: MV Talent