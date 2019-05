Robo, el delito que acosa a los mexicanos en 2019

Los delitos de han incrementado denuncia la población

MEXICO – Los Beltrán fueron vigilados durante varias semanas por dos mujeres en automóviles. Una de ellas llevaba un niño; la otra, siempre se le veía en un Audi. Así se ganaron la confianza de los vecinos que las veían pasear por las calles de la colonia Santa María Xalpa en la capital mexicana.

Con tiempo, ellas tomaron fotos de los domicilios cuyas familias dejaban solos por razones laborales o estudiantiles, entre ellos, los Beltrán. Un día, al regresar a casa a descansar, hallaron la casa vacía: “no había ni en qué tomar un café”, relató la madre al parte policiaco que se dio a conocer recientemente en que la Ciudad de México está en la mira por el abrupto incremento de robos.

Robo a casa habitación, robo con violencia a transporte público, robo con violencia a transportista, el robo con violencia a negocio y el robo a transeúnte en vía pública que se han disparado hasta en un 160%, según alertó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) fue más allá. En sus estadísticas documentó el alza en el hurto con una tendencia histórica para el 2019 en las 32 entidades del país: entre enero y finales de abril se abrieron en los ministerios públicos unas 250,128 carpetas de investigación sólo con base en denuncias presentadas ante el ministerio público.

A principios de mayo, la banda de rock mexicana Café Tacuva iba a presentar un concierto en Cancún y, tras un análisis de costos, determinaron enviar sus instrumentos por tierra desde la Ciudad de México. Pero no los hubieran dejado solos esa noche porque esa misma noche los ladrones encontraron el negocio y robaron el camión en que eran transportados.

Los músicos protestaron en un comunicado de prensa que puso en acción a la policía en el tramo carretero Puebla-Orizaba, donde ocurrió el delito. Encontraron el vehículo. Ni rastro de las consolas, de las guitarras, los bajos…

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se creará el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado que concentrará los recursos y bienes decomisados al crimen organizado y a los delincuentes de cuello blanco tales como mansiones, autos, dinero y alhajas; pero el combate al robo de bajo impacto corresponde a las autoridades municipales quienes batallan constantemente por la falta de control.

En la Ciudad de México, por ejemplo, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública culpa a la alcaldesa Claudia Sheimbaum, de nombrar como jefe de la policía a Raymundo Collins un personaje que “anteriormente fue ligado con la mafia” (en 2002 fue acusado de corrupción y violación a derechos humanos) además de la falta de justicia para estos casos que se consideran “menores” frente a la violencia de alto impacto.

“El gobierno de Sheinbaum ha alegado que el anterior gobierno ‘maquillaba’ cifras de delincuencia y violencia, por lo cual ya eran altas bajo el anterior gobierno. Pero ambos alegatos no son excusa. El gobierno capitalino no ha probado la falsificación de cifras que señala y, lo que es más importante, no ha denunciado penalmente a los supuestos responsables”, advirtió.

Cifras de robos denunciados

En primer lugar, el Estado de México, 31,734 carpetas de investigación

En segundo lugar, la Ciudad de México, con 29,639

En tercero, Jalisco con 22,078

Guanajuato, en cuarto sitio con 10,492

Baja California con 9,246 carpetas de investigación.

FUENTE: SESNSP.

Enero- marzo 2019