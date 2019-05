En el Barcelona no quieren a Griezmann y lo llaman “persona no grata”

Jugadores blaugranas aún tienen la "espina clavada" cuando el francés desairó al club

“Persona no grata“. Así tildan al delantero francés Antoine Griezmann los jugadores de Barcelona. La incorporación del jugador de Atlético de Madrid al conjunto catalán parece una buena noticia en cuanto a lo futbolístico, pero dentro del plantel no, ya que los jugadores todavía tienen la espina del mercado de pases pasado cuando el jugador galo no aceptó la propuesta y lo notificó a través de un video en sus redes sociales.

Según el periódico deportivo Sport, el grupo de jugadores asumió un contundente postura y le envió un mensaje claro al presidente Josep Maria Bartomeu indicándole que no desean a Griezmann en el club.

🔴⚪🔴 Así fue el último entrenamiento de Griezmann, Juanfran y Godín con el Atlético 👋 pic.twitter.com/daa3siZsBF — MARCA (@marca) May 17, 2019

Una de las razones renace en lo acontecido el verano pasado cuando el francés anunció que no iría al Barcelona y se quedaba en Madrid cuando varios jugadores le habían abierto los brazos y lo habían halagado publicamente. Eso para muchos, incluido Lionel Messi, fue un desprecio para el club y para el plantel.

El video de la polémica lo hizo con la colaboración de Gerard Piqué y su productora. Antoine debería tener un gesto redentor con su nueva afición para limar asperezas.

En cuanto a lo futbolistico son muchos los jugadores importantes de Barcelona que creen que Griezmann no es el valor que necesita el equipo en estos momentos porque piensan se necesita a futbolistas como Frenkie De Jong o la posible de Matthijs De Ligt del Ajax.

Sin embargo, lo más probable es que el francés le quite el puesto a Dembélé como delantero izquierdo. Lo que está claro es que, con la llegada de Griezmann, Coutinho tendría que salir sí o sí del equipo.

"De Griezmann sólo tengo palabras de agradecimiento. Yo aprendí que en la vida no hay que juzgar", las palabras del Cholo Simeone sobre la salida de Antoine del Atlético de Madrid. pic.twitter.com/USpXPrVEgt — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2019

Además conoce a varios jugadores del plantel. Como a Gerard Piqué, con quien tiene una buena relación personal. Con otros, como Luis Suárez, tiene amigos comunes, como Diego Godín. Además, daría un rendimiento inmediato, ya que está más que acostumbrado a la Liga de España.

Por último y no es un tema menor, los jugadores creen que la llegada del campeón mundial sería mala para los juveniles. Muchos jugadores de inferiores se entrenan duro cada día esperando su chance para jugar en el equipo y Barcelona contrata un delantero que nunca se mostró deseoso de jugar en Cataluña.