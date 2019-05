Estudiante de Boyle Heights recibe beca para sus estudios en UCLA

La estudiante de último año de secundaria Jerylee Pérez dice sentirse orgullosa de haber podido quitarle un peso de encima a su madre tras darle la buena noticia de que recibió una beca que cubrirá absolutamente todos sus gastos para la universidad.

Y no es para menos ya que su madre, Jerylee Naja de 37 años de edad, contó que por cerca de 10 años sufrió violencia doméstica a manos de su pareja.

Cuando por fin decidió dejarlo ella quedó como madre soltera de tres hijos de 7, 6 y 2 años. Su hija Jerylee es la mayor.

“Yo tenía dos trabajos pero como mi segundo hijo es bipolar necesitaba un trabajo que me permitiera salir en diferentes horarios y por eso decidí manejar para Uber y Lyft”, contó la mujer, quien es de origen mexicano.

Las carencias y la falta de una imagen paterna en el hogar era latente. Sin embargo, nada de esto limitó los sueños de la joven, quien desde una corta edad decidió luchar por su educación.

“Antes pensaba que no podía salir adelante, creía que no había futuro para mi vida. Pero cuando entré a KIPP [escuela intermedia en Boyle Heights], mis maestros me enseñaron a que me puedo poner metas y que sí podía ir al colegio [universidad]”, recordó Jerylee.

“Fue cuando me puse a estudiar y a hacer muchas cosas por mi comunidad”, añadió la joven quien ya fue aceptada en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

Jerylee, de 18 años de edad, estudia en la secundaria The Marc and Eva Stern Math and Science School dentro del campus de Cal State LA y asistió a la escuela intermedia KIPP LA Preparatory Academy en Boyle Heights, donde llegó a ser presidenta de la clase junior y editora en jefe del anuario escolar.

Premio al esfuerzo

Gracias a su constante partici en KIPP, hoy ya como exalumna del lugar, fue nominada a principios de año para la prestigiosa beca Sheryl Sandberg y Dave Goldberg Family Foundation (SGFF).

El Programa de becas Goldberg fue establecido por el SGFF en octubre de 2017 para apoyar a los graduados de las escuelas KIPP en todo el país que demuestren liderazgo y logros notables.

De 290 solicitantes Jerylee fue una de 15 seleccionadas para dicha ayuda. La joven, quien también fue aceptada en otras 10 universidades, dijo que optó por asistir a la UCLA para eventualmente convertirse en periodista.

“Me gusta mucho la idea de explicar las noticias y contar las historias de otras personas con letras y fotos”, dijo la apasionada estudiante.

“Me gusta salir con mis amigos, hacer eventos en mi escuela y escribir historias o hacer fotografía”.

Otro de beneficios de recibir esta beca, es que la estudiante no solo contará con apoyo financiero, sino también de tutoría durante su experiencia universitaria.

Esto incluye un mentor para brindar asesoramiento, ayuda financiera de cerca de $15,000 al año para cubrir un rango de necesidades no relacionadas con la matrícula, apoyo de “Conectores Goldberg” —una red de profesionales para ayudarla a asegurar pasantías de verano y oportunidades de trabajo— y un viaje a San Francisco en junio donde los ganadores se conocerán y se reunirán con líderes en sus campos elegidos.

Las Escuelas Públicas de KIPP LA operan hoy en 17 escuelas públicas autónomas en todo el área de Los Angeles.

Los estudiantes de KIPP se gradúan de las universidades a una tasa que está por encima del promedio nacional.

La madre de Jerylee dijo sentirse muy orgullosa del esfuerzo de superación que ha demostrado su hija pese a las adversidades.

Y agregó que las madres que sufren violencia doméstica no deben permitir que sus hijos experimenten lo mismo.

“Mi hija me hace sentir como una inspiración para mí y para otras mujeres que a veces piensan en cómo salir delante de una situación de abuso por parte de sus parejas y que deciden quedarse con ellos por los hijos pero los hijos no merecen vivir en ese ambiente”, dice Naja.

“Cuando quieres salir adelante sí se puede”, recalcó