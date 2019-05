Maradona pone condiciones a Dorados para seguir siendo su director técnico

El '10' se abrió de capa con Univision Deportes y dejó claros sus requerimientos para seguir en el banquillo de 'El Pez'

Siempre en el centro de la escena. No conoce otro lugar. No importa el rol, él siempre es una atracción en cada una de sus acciones. Diego Maradona no se detiene en su carrera como entrenador y ya manifestó que quiere continuar con su ciclo en Dorados de Sinaloa. Dos campañas con acceso a las finales del torneo del ascenso del fútbol mexicano lo muestran firme en su deseo de sostenerse en el cargo, aunque claro, Diego no suele conformarse fácilmente, ya que dio a conocer cuáles son las condiciones que pondrá a la hora de sentarse a negociar su nuevo contrato.

Según informa la prensa en México no se reunieron formalmente los dirigentes de Dorados con el representante de Maradona, Matías Morla. Inlcuso, en esta charla que mantuvo Diego con Univision Deportes explicó que quedaron en acordar una reunión para evaluar su continuidad que, según el propio DT, estará sujeta a que acepten su propuesta para el nuevo proyecto que piensa encarar.

“Yo les pido un proyecto de dos años, con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten y también tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos”, así de concreto fue Maradona en la entrevista que realizó con el medio mexicano.

El director deportivo de Dorados, Juan Pablo Santiago, comentó que Maradona está muy comprometido y quiere quedarse en Culiacán. Aseguró que el argentino ha recibido propuestas de otros equipos, pero confía en que se quedará en la ciudad. “No se ha ido de vacaciones, está en Culiacán, está viniendo al estadio. Nosotros estamos muy contentos de que él quiera permanecer con nosotros y valoramos mucho eso. Trataremos de estar en la mejor disposición para el armado del equipo de acuerdo con lo que Diego pida”, dijo Santiago en ESPN.

De todas formas, el propio Maradona se mostró muy tranquilo cuando habló de la chance de no poder acordar con Dorados. Sus palabras mostraron gratitud para con los dirigentes del club de México: “Hay pendiente una reunión muy importante. Hemos pasados dos torneos increíbles, con mucho sufrimiento futbolístico. Si me dice Jorgito (por Jorge Hank, uno de los dueños del club), que es un amigo, me dice ‘con esto no llego’; tan amigos como siempre. Me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo”, dijo Maradona en una entrevista con Univision.

Por qué podría no resultar postiva la reunión, es que el timonel argentino ahora pretende pedir un vínculo por dos años y hasta el momento sólo había realizado acuerdos por seis meses con Dorados. Además, está pidiendo vía libre para contratar, algo que no pudo hacer en el último mercado de pases ya que él estaba en la Argentina por algunos problemas de salud.