‘Me consta que me odian’: Camila Sodi responde a ‘haters’ tras ser confirmada como ‘Rubí’ en telenovela

Fans de la versión protagonizada por Bárbara Mori se pronunciaron en contra de la sobrina de Thalía

Camila Sodi fue oficialmente confirmada por Televisa como la actriz que interpretará a “Rubí” en la nueva versión de la telenovela que en el 2004 protagonizó Bárbara Mori. La adaptación de la obra original de Yolanda Vargas Dulché será dentro de la antología de “Fábrica de Sueños”, un seriado en donde se reimaginan los grandes clásicos del pasado.

Los fans de las telenovelas no quedaron contectos con la selección y los insultos contra Sodi no se hicieron esperar en las redes sociales. La que fuera esposa de Diego Luna respondió con una canción de su tía Thalía, “A quien le importa”.

“La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mi me importa un bledo”, se lee la letra del tema original de Alaska que interpreta Thalía.

En otra de las Stories de Instagram escribió lo siguiente: “Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mis circunstancias les insulta”.

En esta versión revolucionada la historia sigue a una joven periodista llamada Camila convence a Rubí, quien vive recluida en una oscura mansión, para que cuente la historia de su vida y por qué se aisló del mundo exterior por voluntad propia. Se entera que fue una mujer ambiciosa de origen humilde, decidida a usar su impresionante belleza y artimañas femeninas para escapar de la pobreza, sin importarle si perjudicaba a personas inocentes para lograrlo.