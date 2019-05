5 libros que deberías leer este año, según Bill Gates

Para tener la misma formación cultural que el famoso millonario, entonces puedes empezar leyendo lo mismo que él

Bill Gates es especialmente conocido por hacer una recomendación de libros cada año. En esta ocasión, hay cinco ejemplares que el multimillonario considera que todos deberían leerlo en cuanto puedan. Como podrías esperarlo, la mayoría de ellos son acerca de problemas mundiales, aunque también hay una novela y uno que habrá sobre el fascinante tema de la sangre.

1.-‘Upheaval’ de Jared Diamond

“Soy un gran fan de todo lo que Jared ha escrito, y su última (obra) no es la excepción. El libro explora cómo reaccionan las sociedades en momentos de crisis”, dijo Gates sobre esta publicación, además de agregar que, aunque el tema suena un poco deprimente, al terminarlo tuvo una visión más optimista de la capacidad de la gente para resolver problemas.

2.-‘Nine Pints’ de Rose George

“Si te da asco la sangre, éste probablemente no sea para ti. Pero si eres como yo y te resulta fascinante, disfrutarás de este libro escrito por un periodista británico con una conexión personal con el tema”, comentó Gates sobre esta obra. El multimillonario dice que el título, ‘Nine Pints’, se refiere al volumen de sangre que tiene el adulto promedio y que está lleno de datos interesantes sobre el vital líquido rojo.

3.-‘A Gentleman in Moscow’ de Amor Towles ​

Esta novela trata sobre un conde ruso condenado a permanecer en arresto domiciliario en un hotel de Moscú. “Parece que todos los que conozco han leído este libro. Finalmente, me uní al club después de que mi cuñado me envío una copia, y me alegro de haberlo hecho”, dijo el popular empresario. Gates añadió que el libro es inteligente, divertido y sorprendentemente optimista, que cuenta una historia increíble que cualquiera puede disfrutar.

4.-‘Presidents of War’ de Michael Beschloss​

“Mi interés en todos los aspectos de la Guerra de Vietnam es la razón principal por la que decidí escoger este libro. Para cuando lo terminé, aprendí mucho no solo sobre Vietnam, sino también sobre los otros ocho conflictos importantes en los que Estados Unidos entró entre los inicios del siglo XIX y los años setenta. Gates afirma que el libro le enseñó buenas lecciones sobre lo que es el liderazgo de un presidente.

5.-‘The Future of Capitalism’ de Paul Collier

Este libro aborda la manera en que el capitalismo se está desenvolviendo en la actualidad. “El último libro de Collier es una mirada que hace reflexionar sobre un tema que es muy importante para mucha gente en este momento. Aunque no estoy de acuerdo con él en todo, creo que su análisis del problema es mejor que sus soluciones propuestas. Su experiencia como economista de desarrollo le da una perspectiva inteligente sobre el rumbo del capitalismo”, afirma Gates.

