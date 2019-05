Influencer provoca daños a estatua de más de 200 años por ganar seguidores en Instagram

View this post on Instagram

mBank wycofał reklamę z instagramową idiotką, która zdewastowała zabytkową rzeźbę: „Nie chcemy być kojarzeni z wandalem”. Ze współpracy z taką patologią wycofały się również inne marki i agencja modelingowa. W polskim mieście nie ma miejsca na niszczenie historii. Jeżeli jesteście świadkami tego, jak hołota dewastuje nasze dziedzictwo – bez względu na to, czy to pomnik czy ławka w parku – reagujcie, powiadamianie policję, nagrywajcie i wysyłajcie do nas! ❌🤬❌ #wpolskimmiescie #patologia #historia #dziedzictwo #kultura #mbank #zabytki #pomnik #monument #wandal #polskadziewczyna #polishgirl #juliaslonska #wstyd #wiadomości #polska #warszawa #dolinkaszwajcarska #smutne #instamood #idiot