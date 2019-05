Calderón teme por la concentración de poder en el gobierno de AMLO

Dijo que confía en que el mandatario mexicano "rectifique" el rumbo porque ha tomado "decisiones no muy cuerdas"

MÉXICO – El expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) aseguró ser “muy escéptico” con el Gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador al considerar que se han tomado “decisiones no muy cuerdas”.

“Estoy muy escéptico, desgraciadamente he visto cosas no muy sensatas en meses, decisiones no muy cuerdas en México”, afirmó Calderón en la localidad de Puerto Morelos, estado de Quintana Roo, en donde participa en el Rally Maya con un Porsche rojo modelo 68.

Calderón, quien derrotó a López Obrador en las presidenciales de 2006 y es uno de sus críticos más severos, expresó que le preocupa la concentración de poder y también el ataque a los medios de comunicación que observa en este Gobierno.

“Me preocupa un poco la concentración de poder que hay, la eliminación o el ataque a núcleos de opinión y de información independientes, el desconocimiento de entidades autónomas”, señaló Calderón.

El expresidente expresó su esperanza en que el actual Gobierno pueda rectificar y que se defina una nueva lista de temas y de prioridades.

“Ojalá se rectifiquen muchas cosas, lo importante es establecer una nueva jerarquía de temas, de prioridades, empezando por los más preocupantes que hay en materia de seguridad, en materia de economía y desde luego en materia de educación y salud, y en función de eso realinear el presupuesto”, argumentó.

El expresidente recorre con su hermano Juan Luis la Península de Yucatán en el Rally Maya 2019 para automóviles antiguos, a bordo de un Porsche rojo modelo 68, marcado con el número 60.

El trayecto, que se inició el sábado en la zona arqueológica de Uxmal y que llegó este martes a Puerto Morelos, conecta más de 20 poblaciones de los estados de Yucatán y Quintana Roo