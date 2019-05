Cuáles son las aplicaciones más populares de Google y cuál es la respuesta de Huawei

Los celulares de Huawei tendrán que funcionar sin software de Google. La pregunta es si eso afectará a los compradores de teléfonos

El segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes en el mundo, Huawei, busca opciones para no perder servicios tras el anuncio de que Google le restringirá el acceso a su software.

La ruptura entre Google y la tecnológica china se produjo luego de que el gobierno de Donald Trump añadiera a Huawei a la lista de empresas con las que las compañías estadounidenses no pueden hacer negocios a menos de que cuenten con una licencia (aunque luego dictó una moratoria de 90 días).

La decisión de Google significará que los teléfonos de Huawei recibirán actualizaciones limitadas del sistema operativo Android y tendrán restringido el acceso a la tienda de apps Google Play.

Poco después del anuncio de Google, el gobierno de EE.UU. dijo que retrasará la imposición de sanciones a la empresa china durante tres meses para ayudar a sus actuales clientes, por lo que este país y China aún podrían llegar a un acuerdo para cambiar la situación.

En cualquier caso, de cumplirse, la decisión podría afectar el rápido crecimiento internacional de Huawei, que recientemente superó a Apple en número de teléfonos vendidos en el mundo.

EPA ¿Dejarán los usuarios de comprar teléfonos Huawei por la falta de apps de Google?

Aquí hacemos un repaso de algunas de las aplicaciones más populares de Google (y cuál es la respuesta que ofrece Huawei ante el veto).

1. El buscador

Google empezó a operar como un buscador en internet y eso sigue siendo una de las cosas que mejor hace.

Alrededor del mundo, cuando alguien toma un celular y busca algo en línea, en el 89% de los casos usa Google.

Un dato muy revelador es el hecho de que el segundo buscador más popular, Baidu, no es realmente un competidor directo.

Reuters Baidu es uno de los principales creadores de apps de China.

Baidu es usado por el 8% de la población mundial, pero eso ocurre principalmente en China, donde el buscador de Google está bloqueado por el gobierno.

2. YouTube

YouTube, la plataforma de videos que Google compró en 2006, es tan exitosa que incluso dio pie al surgimiento de un nuevo tipo de oficio: el youtuber.

En la actualidad, YouTube lo usan 1.800 millones de personas y ha llevado a hacer fama y fortuna a algunos de sus usuarios. Según Forbes, el conjunto de los 10 youtubers más famosos ganaron US$180,5 millones en 2018.

Sin embargo, este es un terreno en el cual Google comienza a enfrentar una fuerte competencia por parte de otras apps de video.

A finales de 2018, Tiktok era la tercera app más descargada en todo el mundo, según la compañía de análisis de mercado Sensor Tower.

Aunque apenas fue creada en 2016, ya tiene unos 500 millones de usuarios mensuales activos alrededor del mundo.

Reuters Tiktok se convirtió rápidamente en una de las apps más populares del mundo.

Tiktok fue lanzada originalmente por la compañía china Bytedance con el nombre de Douyin (con el que aún sigue siendo conocida en China) antes de convertirse en un éxito global.

Aunque solamente aloja videos cortos, y es un competidor más directo de Instagram que de YouTube, el increíble crecimiento de esta app muestra cuán cambiantes pueden ser los gustos de los usuarios.

3. Google maps

Otra de las aplicaciones más populares de Google es sin duda la que nos ayuda a ubicarnos: Maps.

Esto se debe en parte a que su principal competidor, Apple, fracasó con el programa de mapas que lanzó al mercado en 2012, muy criticado por su imprecisión y falta de detalles.

Los problemas eran tan grandes que la compañía inició un gran rediseño del producto el año pasado, utilizando datos de usuarios de iPhone y una flota de camionetas especiales que portaban sensores.

Reuters Si compras un teléfono Huawei en el futuro, puede que no tengas acceso a Google Play.

Un estudio de la empresa de mercadeo Fluent concluyó que el 69% de los usuarios de iPhone en Estados Unidos preferían Google Maps en lugar de la app de Apple.

Pero, tal y como ocurre en el sector de los buscadores, la situación cambia en función del país.

En China, la prohibición de la mayor parte de las apps de Google implica que el sistema de mapas del rival local -Baidu- es más popular. Esa empresa asegura que unos 200 millones de personas usan la nueva herramienta de voz de su producto.

Baidu está buscando conquistar mercados más allá de China y le ofrecerá a Huawei la posibilidad de llenar parte del vacío creado por la pérdida de las apps de Google.

La respuesta de Huawei: una tercera opción

Aunque en la actualidad los usuarios de celulares suelen tener dos plataformas principales para escoger, el sistema iOS en los teléfonos de Apple o Android en muchos otros aparatos, el cierre del acceso de Huawei a los productos de Google podría llevar al surgimiento de una tercera opción.

“La práctica actual de los políticos estadounidenses subestima nuestra fuerza”, dijo Ren Zhengfei, fundador de Huawei, a la prensa estatal china, en respuesta a la decisión de Trump y Google.

El empresario cree que la compañía puede seguir adelante sin tener acceso a software estadounidense.

AFP El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, cree que su compañía puede superar la medida de Google.

“Hemos estado haciendo planes ante la posibilidad de que esto ocurriera, pero aún no ha pasado”, dijo Jeremy Thompson, vicepresidenta ejecutiva de Huawei en Reino Unido.

“Tenemos un programa paralelo listo para ser desarrollado como alternativa… y pensamos que le va a encantar a nuestros usuarios“.

Huawei no ha proporcionado demasiada información sobre el sistema operativo en el que trabaja, pero según información del diario oficial chino Global Times, ya está siendo probado y reemplazaría “gradualmente” a Android.

Según la página web especializada en información sobre la compañía, Huawei Central (que asegura trabajar de cerca con la firma china), el nombre de este nuevo sistema sería “HongMeng OS”.

AFP Huawei vende más celulares que Apple.

Según el portal, HongMeng OS estaría basado en el sistema operativo Linux, el mismo en el que está basado Android.

Huawei Central, sin embargo, también señala que la empresa todavía tiene que resolver algunos problemas antes de lanzar HongMeng OS comercialmente.

En cualquier caso, uno de los grandes desafíos será el cliente: si finalmente Huawei no puede ofrecer YouTube o Maps, tendrá que convencer al usuario -extranjero, pues en China las apps de Google ya están bloqueadas- de que sus servicios compensan esa “pérdida” en su teléfono.

