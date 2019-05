Hoy es la gran final del concurso Conga Kids en Los Ángeles

El evento se realizará en la explanada del teatro Microsoft en el centro de la ciudad

A ritmo de salsa, tango, merengue, swing y fox trot, 220 estudiantes de quinto grado de diferentes distritos escolares del condado de Los Ángeles, se medirán y competirán el día de hoy miércoles 22 de mayo a las 5 p.m. por el trofeo Conga Kids Spring Dance.

Este evento se realizará en la explanada del teatro Microsoft en el centro de Los Ángeles y antes de las 7 p.m. ya se sabrá al ganador.

Alejandra González, de 11 años, estuvo practicando durante las 10 semanas que dura el programa y donde tuvieron que competir con 90 mil estudiantes. Ahora ella es una de las 220 alumnas y alumnos que buscaran ganar el trofeo el día de hoy.

“Yo bailo porque me gusta y me hace feliz, además me libera del estrés”, dijo la pequeña el día de ayer, mientras pulía sus pasos, sus vueltas y todos los movimientos con su pareja de baile.

Mientras que para Omar Tinoco, de 11 años, la experiencia de aprender a bailar fue más complicada ya que al inicio dijo que le costó mirar a su pareja a los ojos o tomarla de la cintura al momento de iniciar las prácticas.

“Ahora sé que no me van a agarrar fuerte y que no me van hacer otra cosa”, explicó el jovencito durante una de sus últimas prácticas antes del concurso. “Antes me sentía nervioso, pero ahora ya no tanto”.

Tinoco subrayó que su ritmo favorito es el tango porque en ese baile “parece que está enojado”.

Los organizadores del evento dijeron que el programa de danza desarrolla el potencial creativo de los estudiantes y establece una base de respeto, trabajo en equipo, confianza y liderazgo.

Entre los distritos escolares que participarán el día de hoy se encuentran el de Los Ángeles, Lynwood, Pomona, Monrovia, Mountain View y El Monte.

*Con informacióm de Aurelia Ventura.