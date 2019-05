Trabajadores latinos entablan queja contra McDonald’s por acoso sexual

Es parte de una serie de quejas y demandas por acoso sexual en 15 ciudades del país

Emmanuel Flores, quien lleva cuatro años de trabajar en un restaurante McDonald’s en la ciudad de Monterey Park, junto con otra compañera de trabajo que no quiso ser identificada, entablaron una queja por acoso sexual contra la compañía de comida rápida.

Con ella suman 50 las quejas y demandas por acoso sexual entabladas contra McDonald’s en todo el país en los últimos tres años, reveló la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Minouche Kandel. Solo la semana pasada fueron 25 quejas de parte de 25 trabajadores de 15 ciudades.

Las acusaciones tienen que ver con insinuaciones y proposiciones sexuales, exposición a comentarios sexualmente explícitos y represalias por quejarse.

Emmanuel contó a La Opinión que ha sido objeto de comentarios inapropiados por parte de los gerentes. En una ocasión, uno de ellos le dijo abiertamente cuando tomaba la orden número 102, al ratificar el pedido, “cuántas veces me dijiste que sientes”.

Dijo que cuando la reportó a un supervisor de mayor jerarquía, ésta le dijo que “solo era un chiste” y que “no sabía jugar”.

En otra ocasión, otro supervisor, le preguntó que cuándo iban a tener relaciones. “Cuando lo reporté, él me dijo que pensaba que éramos amigos”, recordó.

Emmanuel explicó que los incidentes ocurrieron entre octubre de 2018 y febrero de 2019.

“Mi supervisora me comentó que yo era muy sensible y no podía tomar un chiste. Me pidió una declaración por escrito, pero nunca la presentó”, expuso.

Lo que sí ocurrió es que partir de la última queja, le redujeron las horas de trabajo de 39 y 40 a 25 por semana.

“Cuando pregunté por qué, me dijeron que se habían caído las ventas, pero eso no es verdad el McDonald’s para que el trabajo está frente al Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles y se lleva lleno”, platicó.

Emmanuel de 28 años dijo que no es el primer incidente de acoso que sufre, ya en otra ocasión, una compañera de mantenimiento, le dijo “ven para acá para violarte”. Y en otra ocasión, una compañera a la que le pidieron entrenar, le preguntó abiertamente si era gay. “Yo le dije que no. Me respondió que me había hecho la pregunta porque yo parecía homosexual”.

La abogada Kandel dijo que los incidentes de acoso sexual denunciados en todo el país contra McDonald’s ponen en claro que la compañía no está haciendo un buen trabajo para prevenirlo y responder a las denuncias.

“Han fracasado en poner en vigor políticas fuertes. Por esa razón, esta semana se interpusieron 25 quejas ante la agencia federal de la Comisión de Oportunidades para el Empleo Equitativo (EEOC) como paso previo a una demanda. El año pasado fueron diez quejas, y en los últimos tres años, 50”, precisa.

Enfatizó que McDonald’s necesita poner en marcha políticas estrictas contra el acoso sexual en el lugar de trabajo, que conlleven entrenamiento en el tema, un buen sistema para presentar quejas y mejorar la respuesta a las denuncias.

“Es preocupante que una empresa como McDonald’s tenga esa cultura de dejar pasar el acoso sexual, que no haga nada por prevenirlo y tome represalias contra quienes denuncian como es el caso de Emmanuel y otros trabajadores”, dijo la abogada.

Y agregó que el 40% de los trabajadores de los restaurantes en el país, de acuerdo a un estudio, han experimentado acoso sexual. “Uno de cada 13 estadounidense tiene como primer empleo un McDonald’s. Por eso es que es preocupante, lo que está pasando. Además estamos hablando de trabajadores de bajos ingresos”, señaló.

Emmanuel confesó sentirse maltratado en el lugar de trabajo. “No siento que me respeten y la respuesta que he tenido a mis denuncias ha sido muy agresiva”, comentó.

“Yo no puedo usar la mano derecha a causa de un problema de salud de nacimiento. Mi jefa lo sabe, pero molesta por las quejas, me puso a cargar cajas pesadas. El resultado fue que sufrí una contusión en la mano”, señaló.

Y dijo que él solo quiere ser tratado con respeto en su trabajo y que le regresen las horas de trabajo que le quitaron por atreverse a denunciar el acoso sexual.

La abogada dio a conocer que supieron del caso de Emmanuel por la organización Fight for $15 que pelea por el aumento al salario mínimo.

En un comunicado enviado por Steve Easterbrook, jefe ejecutivo de McDonald’s, dijo que están comprometidos a asegurar un ambiente de trabajo libre de acoso y prejuicios.

Mencionó que han hecho mucho progreso en ese terreno, ya que desde el año pasado comenzaron a trabajar con la organización anti violencia sexual RAINN, la cual ha sido un socio crítico en el proceso para educar a los empleados en cómo cultivar un ambiente laboral donde todos se sientan entendidos, seguros y respetados.

“Juntos hemos fortalecido nuestra política que ahora es más clara para informar a los empleados sus derechos, define el acoso sexual, la discriminación, la represalia; y provee ejemplos de lo que es un comportamiento inaceptable”, dijo.

Agregó que han impreso y enviado pósters con la nueva política a todos los 14,000 restaurantes del sistema McDonald’s.