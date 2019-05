Revelador audio de Emiliano Sala, no quería ir a Cardiff y lo presionaron

El fallecido futbolista argentino estaba enojado y desanimado

El caso de Emiliano Sala sigue teniendo sus derivaciones mucho después de su trágica muerte. Su salida a Cardiff despertó una ola de versiones y no se detiene, porque el periódico francés L’Équipe publicó audios en los que el futbolista argentino cuenta que no tenía mucho interés en emigrar de Francia, pero Nantes estaba muy interesado en que se concrete la transferencia.

El material que difundió el medio francés contiene mensajes de voz del 6 de enero pasado, cuando se lo escucha a Sala explicar que el presidente de Nantes, Waldemar Kita, quería venderlo para poder obtener un beneficio económico. A partir de ese audio se interpreta que el dirigente no atendió sus objetivos personales.

“Nantes quiere venderme porque hay ofertas de Cardiff City. Negociaron para ganar mucha plata. Es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante. Están haciendo todo para que me vaya, no tengo miedo a irme. Luché toda mi carrera“, decía Sala.

Le 6 janvier, deux semaines avant sa disparition, Emiliano Sala s'adresse à un de ses proches via WhatsApp. L'attaquant argentin n'a pas encore signé à Cardiff. Il nous a autorisé à utiliser ce document inédit et troublant. #lequipeENQUETE pic.twitter.com/YqDnXQGvfw — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 22, 2019

La saga de mensajes permite comprender qué pensaba el argentino de la operación que se estaba cerrando sin su completo convencimiento: “Es verdad que me gustaría encontrar algo interesante a nivel contractual y deportivo, pero muchas veces todo no se puede. No quiero hablar con Kita [por el presidente], porque me voy a enojar. Me quiere vender a Cardiff porque la negociación para él fue estupenda, solo le importa la plata“.

Los testimonios que se conocieron en la publicación de L’Équipe muestran a un Sala completamente molesto por cómo se manejaron los dirigentes de Nantes con su transferencia: “Es todo un quilombo. Aparte de eso, yo no sé más. No sé qué hacer, porque como te digo soy yo quien tiene que levantarse todas las mañanas y ver las caras de esa persona. Pero nadie me mira a mí, a mi interior y a lo que tengo que someterme. Es muy duro… es muy duro, porque tengo la impresión de que no hay mucha gente que se ponga en mi lugar”.

Ante semejante situación, el presidente del club francés, Waldemar Kita, salió a defenderse de las acusaciones que se conocieron que había hecho el futbolista argentino antes de su fallecimiento en el accidente aéreo del 21 de enero. Kita explicó: “Si realmente quisiera ganar dinero, no es así cómo lo haría, porque con las comisiones no queda mucho para el club. Si no estuviera muerto, sería muy feliz”, declaró.

El medio francés sigue muy de cerca todo el caso y hasta publicó un documental “Emiliano Sala, los secretos de un destino roto”, en el que recopila todo lo que sucedió con el caso del futbolista argentino.