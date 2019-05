A reportero de Telemundo que entrevistó a exsicario del CJNG de “El Mencho” lo buscaron

Un exmatón del grupo criminal le contó los secretos de la “escuela del terror”

Sin buscarlo, el reportero de Telemundo Investiga, Aldo Meza, se topó con un exsicario del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJ NG) que le reveló los secretos de la “escuela del terror”, donde bajo mentiras y en contra de su voluntad lo entrenaron a la fuerza para matar.

El periodista indicó en una entrevista este viernes en la propia cadena televisiva que representa que fue el exasesino quien lo contactó.

“Dentro de este oficio de reportero uno va haciendo diferentes contactos y se da a conocer por las investigaciones… y él, al leer éstas o verlas, me contacta para primero preguntarme si había escuchado alguna vez el concepto de ‘escuela del terror’. Cuando yo leo esa comunicación, eso que me escribe, me remite a algo que tiene que ver con algo paranormal, extranormal, fantasmas, etc.”, inició Meza en conversación con la periodista Felicidad Aveleyra.

Jalisco es el estado con más desaparecidos en todo México. Muchos de ellos terminan muertos o – como este ex sicario – forzados a ser soldados para el #CJNG. Puedes ver RECLUTADO POR EL NARCO aquí 👉🏻 https://t.co/YuW6XCFKFk pic.twitter.com/WETUGk6JOI — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) May 24, 2019

“Pero, después, empiezo a leer su descripción, muy breve pero contundente, de que la ‘escuela del terror’ era un narco campamento; sí, era una escuela, pero todo lo que pasaba allí adentro era terrorífico, y que el concepto lo habían acuñado los miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación, y la cabeza de esa organización que es Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, para nombrarlo así”, continuó el comunicador.

Meza, también de origen mexicano, ofreció dos razones por las que entiende que “Francisco”, como decidió identificarse su fuente, tómo la decisión de contar la historia públicamente.

“Hay unas cosas que él me dice de primera mano, y otras, que yo interpreto… La primera, que él es un asesino, que no revela cuántas personas mató porque es algo ilegal, él dice que tiene una carga de conciencia. Obvio, él no era asesino, lo convirtieron en asesino, lo convirtieron en sicario en contra de su voluntad; por lógica y, por consiguiente, trae una carga muy pesada de todos los crímenes que cometió, sean muchos o sean pocos”, detalló el investigador.

“La segunda es que en Jalisco hay 40,000 desaparecidos, una cifra enorme. De esos 40,000 desaparecidos, muchos – no se sabe el porcentaje, nadie lo sabe, ni el propio Gobierno– fueron reclutados como ‘Francisco’. Entonces, de alguna manera, él dice que tiene que dar a conocer algo, lo que sea, para darle certeza a los padres y a las madres que buscan a sus hijos. Cuál es la certeza que estos padres y madre quieren. Uno,saber dónde están sus hijos. Es mejor, ellos piensan, que estén muertos, pero saber que ya están muertos, (en lugar) de seguirlos buscando cuando están muertos, porque buscarían en la nada”, agregó.

En la serie “Reclutado por el narco” transmitida esta semana, el exmatón revela que llegó a los campos de entrenamiento del CJNG bajo engaño de que sería contratado como guardia privado de seguridad en Villahermosa, en Tabasco. Allí permaneció por tres meses.

El hombre que contó una por una las reglas impuestas por “El Mencho” a sus subalternos dijo que incluso tuvo que comer carne humana como parte del rito de iniciación.