Quentin Tarantino gana en Cannes premio… ¡Para perros!

El director de Once Upon a Time... in Hollywood puede presumir que, al menos, un premio sí ganó

Una cosa es segura, Quentin Tarantino no se irá de Cannes este año con las manos vacías, tomando en cuanta que su más reciente película, Once Upon a Time… in Hollywood, ha dividido opiniones radicalmente…

El cineasta estadounidense compite por el máximo reconocimiento del Festival de Cine de Cannes, la Palma de Oro; se ve lejano que la gane, pero al menos ya se alzó con el galardón Palm Dog, que se entrega anualmente a las estrellas caninas (por medio de los directores) de las películas del festival que tengan alguna aparición destacada.

Tarantino acudió este viernes en persona a recibir la mencionada distinción en forma de collar de perro. El Palm Dog fue otorgado por la participación de la perrita ‘Brandy’, una pit bull que hace de mascota del personaje de Brad Pitt en Once Upon a Time… in Hollywood.

“Quiero dedicarle esto a mi maravillosa actriz Brandy. Ella ha conseguido llevarse la Palm Dog a casa, a Estados Unidos”, señaló Tarantino.

