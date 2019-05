3 cosas que los padres de Bill Gates hicieron para que su hijo triunfara en grande

No es fácil educar a un futuro millonario, líder y filántropo

Tuvieron que pasar muchas cosas en la vida de Bill Gates para convertirlo en el súper millonario y filántropo que es hoy en día. Pero sin duda, la forma en que fue criado debió ser la que más influenció.

Y es que los señores Mary y William Gates, sus padres, no les temblaba la mano para usar métodos poco convencionales a la hora de educarlo. A través de varias entrevistas, Gates ha revelado algunos de ellos, y aquí te presentamos tres de los más llamativos.

1-Le inculcaron el valor de ayudar a la comunidad

La familia Gates siempre estuvo comprometida con el trabajo comunitario y la filantropía, asegurándose de que sus hijos siempre participaran también. El padre de Gates fue el que dijo que su esposa inculcó en la familia el valor de ayudar a los demás. Cosa que el empresario ha tomado muy en serio en su vida adulta.

2-Le dieron mucha libertad

A la edad de 13 años, los padres de Bill le permitieron visitar la Universidad de Washington por la noche para usar las computadoras. Además, le permitían salir considerables períodos de tiempo fuera de casa para hacer viajes de estudio.

Asimismo, le permitieron tomar un descanso de la escuela en su último año de preparatoria para trabajar como programador en una planta de energía en el sur de Washington.

3-Siempre lo motivaron

Cuando unos padres crían a un niño inteligente que es bueno en muchas cosas, es común que lo dejen abandonar las actividades en las que no sobresale. Sin embargo, ese no fue el caso con Bill Gates, ya que sus progenitores se aseguraron de que siguiera participando en actividades en las que no era muy bueno, como natación, fútbol y tocar el trombón.

La intención de sus padres al hacer esto, era hacerle entender que no tenía que ser bueno en todo, y que algunos fracasos son perfectamente normales y aceptables.

