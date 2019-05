¿Cuáles son los 9 hábitos que nos hacen subir de peso a diario?

Perder peso no consta solo de comer vegetales y hacer ejercicios

Quizás has intentado varios métodos para bajar de peso y esa grasa “perdida”, regresa. Si aún no has encontrado razón alguna, esto puede suceder debido a ciertos hábitos que influyen en nuestro metabolismo, y conoceremos a continuación.

1. No contar las calorías consumidas

Si la cantidad de energía que consumes es más alta de la que gastas, seguirás con sobrepeso. Lo recomendado para un adulto sedentario es 2000 kcal diarias.

2. Comer tarde

La cena debes comerla 2 horas antes de dormir, para que la digestión se realiza de forma completa.

3. No tener un plan alimenticio

Procura 3 comidas grandes con 2 aperitivos distribuidos en el día, si no, 6 comidas pequeñas. Debes tener el control de tus porciones para que no te salgas de la dieta.

4. Comer en platos grandes

Aunque no lo creas, el tamaño del plato importa. Si comes en platos pequeños, verás la porción suficiente y te acostumbrarás más rápido.

5. No dormir completo

Debes dormir, mínimo 6 u 8 horas diarias. Cuando no cumples esto, la hormona del apetito se ve afectada y te dará mucha hambre.

6. No pesarte frecuentemente

Si estás consciente del peso en que estás y al que quieres llegar, la meta estará más cerca. Tómalo con calma, pero no pierdas el control de tu peso.

7. Comerte la ansiedad

Estrés, aburrimiento, ansiedad… son emociones que te harán comer, pero no debes hacerlo. Cuando tengas estos antojos, toma 1 vaso de agua, una bebida natural o come una fruta.

8. No hacer ejercicios

Si tu día está full para los ejercicios, opta por caminar al trabajo si te queda cerca, o usa las escaleras en vez del ascensor. Estos pequeños cambios harán diferencia a la hora de quemar calorías.

9. Comer mucha azúcar

La azucar está en múltiples alimentos, pero sobre todo, en los postres. Lo mejor es una ensalada de frutas, o smoothies de frutas frescas.

¿Ves? No todo es comer vegetales y hacer ejercicios, existen múltiples factores que hacen retroceder tu esfuerzo por perder peso. Sigue nuestros consejos y agiliza el proceso para adelgazar.