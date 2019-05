El bikini plateado de Marjorie de Sousa que dejó ver sus sensuales pecas y un poco más

Así pasa la venezolana su fin de semana

Marjorie de Sousa lució su escultural cuerpo en un bikini plateado que dejó ver mucha piel y sus sensuales pecas.

“Feliz Día!!! Donde estes disfruta de lo que hagas”, escribió la venezolana de 39 años junto a su sensual foto.

La protagonista de “Un poquito tuyo” mostró su lado sexy y sus fans reaccionaron.

“Eres la más hermosa de Venezuela”, “Me hace feliz verte feliz”, escribieron sus seguidores más fervientes, además de que le dedicaron miles de “Me Gusta”.

Otros recordaron los problemas familiares por los que atraviesa Marjorie.

“Hermosa y todo pero ya no me gusta, ella cree que se hizo el hijo ella sólita y hace todo para que no conviva con su padre, ella es feliz así, a ver si su hijo piensa lo mismo Cúando crezca , no es bueno sembrar odio ojalá y no lo haga porque los hechos hablan más que mil palabras”, escribió una fan.

Además del conflicto con Julián Gil por la custodia del hijo de ambos, Matías, versiones aseguran que la nueva producción que encabeza, no ha funcionado muy bien. Sin embargo, Marjorie sigue bellísima y feliz.