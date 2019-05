Mató a su perro a golpes con una zapatilla, ahora irá a prisión

Son muchos los activistas y personas defensoras de los derechos de los animales los que reivindican mayores consecuencias para quienes les maltraten

Un hombre que mató a golpes a un cachorro con una zapatilla, después de que el pobre animal hiciera sus necesidades dentro de la casa, fue encarcelado por su conducta.

Callum Gerken fue sentenciado el pasado viernes a seis meses de cárcel por haber golpeado con una zapatilla a un labrador negro de 17 semanas de edad.

El perrito, llamado Shadow, sufrió una laceración en el hígado, mandíbula rota y fracturas en las costillas a consecuencia de la agresión.

Durante el juicio, el tribunal escuchó cómo Gerken, de 27 años, causó graves lesiones al perro, que pertenecía a una mujer anónima de 20 años. Al parecer, Shadow no estaba lo suficientemente bien para comportarse dentro de un apartamento y rompió las pertenencias del acusado, informa The Sun.

Gerken también envió mensajes de voz maliciosos a la propietaria de Shadow, diciendo:

“Acabo de golpearlo y arrastrarlo de un lado de la sala al otro. No me importa una mierda. El perro ya no va a hacer eso otra vez porque no puede caminar”.

La dueña del cachorro, en una entrevista con Oxford Mail, afirmó que la sentencia de seis meses fue demasiado indulgente.

La mujer, que pidió no ser nombrada, afirma que el animal era el “tesoro” de dos niños de 6 y 8 años, solo tenían al animal desde hacía cinco semanas, pero era puro amor.

En un primer momento, Gerken negó los cargos de causar sufrimiento innecesario a un animal y de enviar comunicaciones maliciosas a la dueña. Pero el viernes, cambió su declaración de culpabilidad en el último minuto.

Fue sentenciado a 23 semanas de prisión y se le ordenó pagar una indemnización de algo menos de $2,000 dólares en costos judiciales. También se le prohibió tener perros durante 10 años.

En redes sociales, hay muchos usuarios exigiendo penas mayores para este tipo de delitos. Las agresiones a animales no deberían ser condenadas de forma tan ligera, comentan.