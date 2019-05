Trabajaba como vendedora ambulante para sostener a su hija. ICE la quiere deportar

La inmigrante de 54 años fue descubierta vendiendo objetos en la calle sin ningún tipo de permiso

Un triste caso conmociona a la comunidad inmigrante en el estado de California, luego que una madre inmigrante enfrenta la deportación por una simple falta.

La inmigrante de origen mexicano fue arrestada por vender recuerdos en el Strip de Las Vegas el fin de semana del Cinco de Mayo.

La mujer de 54 años, habitante de Los Ángeles, pasó tres días tras las rejas, primero en el centro de detención y luego en una instalación administrada por ICE en Pahrump, antes de ser liberada con una fianza de $2,500 dólares.

La mexicana ahora espera al 9 de julio, fecha en que fijaron su comparecencia ante la corte migratoria en Las Vegas.

“La policía debería ser más sensible porque no todos somos delincuentes”, dijo la mujer, que no quiso ser identificada, en una entrevista con The Nevada Independent.

La inmigrante llegó a Estados Unidos con una visa de turista proveniente de Ciudad de México para vivir con su hermana.

Con seis meses de embarazo y sufriendo maltrato por parte de su pareja la inmigrante decidió viajar a EEUU en 2012, donde decidió quedarse luego de que su ex pareja la amenzara de muerte. Su hija tiene hoy 12 años de edad.

Los registros del Departamento de Seguridad Nacional indican que la mujer se quedó con una visa de turista que expiró en 2012.

La mexicana trabaja como vendedora ambulante para apoyar a su hija y ahorrar dinero para mandarla a la universidad. Ella fue a Las Vegas para el fin de semana del gran combate de boxeo entre Saúl “Canelo” Álvarez y Daniel Jacobs, un gran atractivo turístico.

El 4 de mayo cuando comenzaba la venta callejera la policía la arrestó por “hacer negocios en un camino público”, una violación del código del condado de Clark . La violación es un delito menor, aunque el código dice que se puede enviar con un boleto y una multa o un arresto.

La inmigrante fue llevada al centro de detención del condado de Clark, donde le confiscaron sus pertenencias personales, de ahí terminó en manos de ICE.

“Un juez de inmigración determinará si tiene bases legales para permanecer en los Estados Unidos”, dijo una portavoz de ICE al medio de Nevada.