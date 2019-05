7 consejos antes de iniciar una nueva relación de pareja

Las nuevas relaciones de pareja son un motivo de felicidad que debe ser cuidada y preservada

Toda nueva relación romántica supone un nuevo conjunto de expectativas y de deseos para ambas partes, pero para evitar desembocar en desastre, debemos estar preparados a la hora de exponer nuestros sentimientos a una nueva pareja. Aquí te brindaremos 7 útiles consejos para afrontar con éxito una nueva relación amorosa.

1. Conoce a la persona

Aunque parezca obvio, muchas relaciones terminan prematuramente porque las partes no se conocen lo suficiente entre sí y sienten que se han vinculado con alguien distinto a quien conocieron en primera instancia.

Toma tu tiempo para conocer a alguien a profundidad antes de decidir relacionarte románticamente.

2. Definir el tipo de relación

Desde el principio debes dejar en claro cuál es el tipo de relación que persigues dado que pueden ocurrir malentendidos a mitad de camino que terminen por quebrar el vínculo entre los dos. Así se mide la compatibilidad y sus deseos a futuro.

3. Conocer los valores

En una nueva relación de pareja es importante conocer cuáles son las ideas de la otra persona, así como también sus valores y filosofía de vida. Si sus valores no son similares o al menos compatibles con los tuyos, pueden haber inconvenientes.

4. Soltar el pasado

Si empiezas una nueva relación de pareja no puedes permitir que la anterior siga teniendo un impacto profundo en ti. ¡Borrón y cuenta nueva! Para evitar las comparaciones y complicaciones por parte del pasado.

5. No idealices

En muchas ocasiones pensamos que nuestra nueva pareja no tiene defectos, y que está hecha únicamente de virtudes. Esto no es así, y es sano no idealizar desde el comienzo y tener los pies sobre la tierra. La aceptación es fundamental.

6. Sé honesto

Si la otra persona realmente te quiere, puedes sentirte seguro de decir todo lo que debas o sientas que debes decir para así dejarte conocer por ella o él. No guardes secretos en tu nueva relación de pareja.

7. Familiaridad

Una nueva relación de pareja tiene altas posibilidades de prolongarse si la pareja se viene conociendo desde hace cierto tiempo. Esto permitirá cierta familiaridad y solidez en el vínculo que en determinados casos puede sobrevivir a la ruptura.

Si sigues este y otros consejos, muy probablemente tu nueva relación de pareja traiga consigo bienestar emocional para ambos.