No he pagado mi seguro de auto, ¿tendré problemas legales?

Cuando registras tu auto, automáticamente accedes a mantenerlo asegurado todo el tiempo

En la mayoría de los estados de Estados Unidos es obligatorio cargar con un seguro de auto en tu vehículo si quiere conducirlo o registrarlo (sacarle placas) en el estado, y de no hacerlo, pudieras tener que pagar un multa muy grande o ser detenido por la policía de tránsito.

El sistema de seguros de autos en EEUU está diseñado para que todos los conductores tengan garantizado un respaldo económico en caso de terminar involucrado en un accidente automovilístico, por lo que cuando un conductor no cuenta con uno o éste se encuentra expirado, la cadena de protección para todos se rompe.

Es por eso que el Gobierno es muy estricto en la implementación de seguros de autos, ya que basta con que un conductor no cargue seguro para que otro quede desprotegido.

Si tú has dejado de pagar tu seguro o los has pagado tarde, esto te causará un “lapso” con el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) y las consecuencias varían desde multas costosas hasta perder tu licencia.

Aunque las regulaciones varían por distintos estados, la dinámica es la misma: si no pagas tu seguro a tiempo tendrás lapso. Eso quiere decir que tu compañía de seguro no reportará al DMV que tuviste aseguranza los días que no pagaste, y cuando el DMV se dé cuenta, éste buscará contactarte y eventualmente cobrarte las multas por no pagar seguro. (Ojo, si tu auto no está registrado con el DMV, éste no te puede reclamar nada ni tiene un récord de tu seguro. Este caso solo aplica para los autos con placas).

El tema es serio, pues entre más largo sea el lapso que tu auto registrado pasó sin seguro, más grande será la multa. Y si has repetido esta ofensa varias veces, el DMV puede tomar acciones en contra de tu licencia.

Consecuencias de no pagar el seguro de auto

Sanciones por parte del DMV Suspensión de la registración vehicular Dificultades para poder renovar las placas Incremento de precio en el seguro de auto Reposición de un auto arrendado o en pagos Daños a tu historial crediticio

Las reglas varían dependiendo del estado en donde te encuentres, así que contacta a tu sucursal más cercana del DMV para obtener más detalles.

También, por lo general esta información se encuentra en tu registración vehicular, la cual recibes al momento de registrar tu auto.