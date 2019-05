Diez conciertos imperdibles este verano

Artistas de pop, de rock, de música ranchera; de todo hay en las listas de shows en el sur de California

Entre los más emocionante de los veranos en el sur de California está la posibilidad de ver a megaestrellas en locales al aire libre. Sitios como el Hollywood Bowl, el Greek Theatre, el teatro Ford y muchos otros son una delicia al final del día, cuando el sol se encargó de castigar con sus más poderosos rayos a los habitantes de esta parte del planeta.

En estos lugares y en otros que se han vuelto icónicos –como el Forum o el Honda Center– ofrecerán shows una gran cantidad de artistas, de todos los géneros, de todos los gustos y para todos los bolsillos. Desde Jennifer López hasta Paul McCartney, pasando por Maná y Elton John, la oferta es tan extensa como apetecible, como hay en pocos lugares del mundo.

De la gran lista de conciertos que llegarán a los teatros del sur de California en las próximas elegimos diez, los que consideramos que serán único e irrepetibles, y que merecen que en algún momento de nuestras vidas digamos, “Yo estuve ahí”.

Jennifer López

No siempre se cumplen 50 años y una diva como Jennifer López los celebrará como solo ella sabe. La actriz y cantante le dará vuelta al mundo con su My Party Tour, que además de incluir sus más grandes éxitos tendrá como invitados a estrellas del show “World of Dance”, de NBC. Los días 7 y 8 de junio, Forum de Inglewood (Livenation.com).

Paul McCartney

Este ídolo, exmiembro de The Beatles, sigue dando de qué hablar con la constante reinvención de lo que mejor saber hacer: música. Vuelve a los escenarios de Estados Unidos con su Freshen Up Tour, en el que presenta su reciente álbum, “Egypt Station”, que estrenó en septiembre. Es un show que dura tres horas y que recoge los temas más memorables de sus 50 años de carrera, incluyendo canciones de The Beatles. El 13 de julio, Dodger Stadium (mlb.com/dodgers).

Elton John

Otro cantante inglés que ningún melómano se debe perder, y menos ahora que presenta su Farewell Yellow Brick Road Tour por última vez en el sur de California. Su show es una retrospectiva de su extensa carrera de cinco décadas e incluye éxitos como “Rocket Man”, “Tiny Dancer” y “Candle in the Wind”. Los días 10 y 11 de septiembre en el Honda Center (Livenation.com).

Maná

Luego de un receso de más de dos años, la banda mexicana de pop rock, Maná, retoma su carrera con una intensa gira que lleva por título Rayando el Sol, nombre también de una de sus canciones más conocidas. El cuarteto estará en dos ocasiones en el sur de California, primero del 20 al 22 de septiembre y luego del 22 al 24 de noviembre en el Forum de Inglewood (Ticketmaster.com).

The Who

La banda de rock, o más bien su cantante Roger Daltrey, y su guitarrista y compositor de canciones Pete Townshend, andarán por escenarios de todo el mundo con su gira The Who’s Moving On!, en la que estarán acompañados de orquesta sinfónica. También hay planes de estrenar un álbum nuevo con trece temas en este año. Los días 11 y 12 de octubre en el Hollywood Bowl (Livenation.com).

Rodrigo y Gabriela

La pareja de rockeros es una de las consentidas del público de Los Angeles, y es por eso que ya se ha hecho una tradición que regrese al menos una vez al año para presentarse en uno de los lugares más icónicos de la región. En esta ocasión los guitarristas traen su Mettavolution Tour, que presentarán el 23 de julio en el Greek Theatre (Ticketmaster.com).

Maluma

No es posible dejar fuera de la lista al reggatonero más exitoso del momento, el colombiano Maluma. El artista, cuyo más reciente éxito fue cantar el tema “Medellín” a dúo con Madonna, continúa con su gira 11:11 World Tour, en la que interpreta muchos de los hits que lo han llevado a los cuernos de la Luna, entre ellos “Felices los 4” y “Corazón”. El 8 de septiembre en el Forum de Inglewood (Ticketmaster.com).

Santana

Carlos Santana es un ícono del rock setentero al que hay que ver alguna vez en la vida. En esta ocasión, el guitarrista de origen mexicano que trae su gira Global Consciousness, compartirá el escenario con The Doobie Brothers. Interpretará temas de su nuevo disco, “Africa Speaks”, que saldrá a la venta el 7 de junio. El 20 de junio en el Fivepoint Amphitheatre y el 24 de junio en el Hollywood Bowl (Ticketmaster.com).

Pepe Aguilar

Luego del vacío que deja el retiro de Vicente Fernández de los escenarios, Pepe Aguilar se perfila como el intérprete de música ranchera más relevante que tendrá México en los años que vienen. El hijo del célebre Antonio Aguilar continúa con su Jaripeo sin fronteras, un espectáculo ecuestre en el que también incluye actos circenses y suertes charras. Lo acompañan sus hijos Leonardo y Ángela. El 8 de junio en el Staples Center (Ticketmaster.com).

Natalia Lafourcade con Gustavo Dudamel

La cantante mexicana estará acompañada por la Los Angeles Philharmonic en este concierto. Y la orquesta estará dirigida nada menos que por Gustavo Dudamel. Este show forma parte del World Festival de la estación de radio KCRW. La artista interpretará temas de sus más recientes discos, entre ellos “Musas: Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, Vol 2”, que estrenó en 2018. El 21 de julio en el Hollywood Bowl (hollywoodbowl.com).