Hirving Lozano se declara listo para dar el siguiente paso ¿se irá del PSV?

Aunque su corazón está en los "Granjeros", el "Chucky" revela en qué club ha soñado jugar

Él va con calma. El delantero mexicano Hirving Lozano cree que ya puede dar el siguiente paso en su carrera, pero no quiere especular con un cambio de club porque su corazón está en el PSV Eindhoven.

“Mi corazón está con el PSV y no sé qué pasará mañana. Creo que podría dar el siguiente paso, pero no tiene sentido especular. He aprendido mucho aquí y sé que puedo aprender más. Por supuesto que puedo soñar con un club europeo superior, pero eso no tiene sentido.

“En mi juventud jugué contra el Manchester United y ahí soñé con jugar para ese club. Eso es lo que pasa con los sueños, pero fue entonces. Por el momento no es un problema. Mi corazón está con el PSV y no sé qué pasará mañana”, dijo “Chucky” al medio holandés Voetbal International.

Desde hace varias semanas se ha rumorado de que el Nápoles de Italia buscaría el fichaje del tricolor, incluso pagando más de $30 millones de dólares por él, aunque aún nada oficial. El también seleccionado nacional llegó a Holanda en 2018 y esta temporada sumó 17 goles.

Lozano también manifestó su gusto por jugar en la Champions League.

“La Liga de Campeones es el escenario al que aspiro y en el que quiero actuar. Eso también es necesario si quiere ser un mejor jugador de futbol. Es importante para mí jugar con y contra los mejores futbolistas del mundo. Fue un sueño para mí jugar con Lionel Messi, el mejor jugador del mundo”, declaró.

Se siente culpable

Pero no todo ha sido bueno para el tricolor, ya que asegura sentirse culpable de los pocos minutos que ha tenido con el PSV su compatriota Érick Gutiérrez.

“Ha sido una situación difícil para mí porque lo conozco desde hace mucho tiempo y quiero que esté bien, pero por supuesto que fue mucho más difícil para ‘Guti’.

“En México no sólo era titular, sino también el capitán. Vino para aprender, jugar y, por lo tanto, convertirse en un mejor futbolista. Eso es difícil en la banca. A veces me siento un poco culpable”, estableció.

Para “Chucky” pudieron hacer historia juntos en Holanda si hubieran compartido más tiempo el campo, aunque entiende que un club no gira alrededor de dos personas.

“Creo sinceramente que juntos, como en Pachuca, podríamos haber escrito historia si él hubiera jugado. Sin embargo, un equipo gira en torno a más de dos jugadores. El entrenador va en busca de los que mejor coinciden. ‘Guti’ llegó a Holanda cuando nuestro equipo ya había tomado forma. Para mí está claro que tendrá éxito si se queda con el PSV”, sentenció.