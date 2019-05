Pierde un testículo por hacer un reto viral

Un youtuber compartió en uno de sus videos la terrible experiencia que le dejó realizar este desafío

Un joven perdió uno de sus testículos luego de realizar un nuevo reto viral que está circulando en redes sociales, el cual consiste como el famoso juego de “piedra, papel o tijera”, el cual da como premio o castigo un beso o patada en la entrepierna.

Resulta ser que este hombre decidió realizar el reto viral precisamente con una chica que practicaba karate y como perdió, esta le dio una patada tan dura que el joven terminó yendo al hospital e ingresando al quirófano para que le removieran uno de sus testículos.

“Lo que me pasó no me da vergüenza, ni tampoco me hace ser menos hombre. Mis genitales siguen normales, podré tener hijos y relaciones con normalidad”, contó el joven en un video que compartió en YouTube. De hecho, en el video da algunas recomendaciones y sugerencias respecto a realizar este reto y cómo puede dañar a cada persona.

El video ha generado todo tipo de opiniones, en su mayoría criticando a este hombre, el cual también es youtuber, por tomarse las cosas tan a la ligera.