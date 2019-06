La dura separación de Geraldine Bazán y sus hijas: los famosos le dan su apoyo

La ex de Gabriel Soto es respetada por ser una madre dedicada y una mujer trabajadora

La actriz mexicana Geraldine Bazán compartió en Instagram una fotografía en la que aparece abrazando a una de sus hijas. La protagonista de telenovelas tendrá que dejar su casa debido a un nuevo proyecto de trabajo que la mantendrá alejada de México por un tiempo.

A través de su red social la actriz explicó lo siguiente:

“Me tocó trabajar fuera de mi país, por un par de semanas, estoy muy contenta de hacerlo por este proyecto, muy feliz!! Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi celular y me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días aunque no son muchos siempre es duro. Vale la pena!! Ellas reconocen y saben que mami está trabajando en lo que ama y apasiona por y para ellas. Y yo no puedo amarlas y extrañarlas más!! ❤️❤️❤️”.

Algunas de sus amistades más cercanas en el mundo de la farándula han comentado la imagen y le han compartido algunos tiernos mensajes.