¡De telenovela! Ana María Canseco recuerda cuando descubrió que su mamá era su hermana

La presentadora de televisión relata su difícil historia de origen

Como una historia de telenovela ha sido la vida de Ana María Canseco después de descubrir un aspecto del origen de su vida. La que fuera conductora de matutinos como “Despierta América” en Univision y “Un nuevo día” en Telemundo creció creyendo que su abuela era su mamá y a quien veía como su hermana era en realidad su madre biológica.

“No era mi madre biológica pero yo creo que hizo lo mejor que podía con lo que tenía y tanto mi mamá Ara –mi mamá biológica– como mi abuelita –mi mamá Licha–, tomaron la decisión que tenían a su alcance de acuerdo a lo que tenían y yo creo que fue la mejor decisión”, reveló Canseco en el canal de YouTube de quien fuera su compañera en la televisión Neida Sandoval.

Cuando su madre quedó embarazada de Ana María, decidieron que su abuelita la criara como su hija porque creía que estaba muy joven para ser madre. Fue hasta que murió su abuelita, quien hasta ese punto creía su madre, muriera, que Canseco supo la verdad.

“En ese momento el mundo se me vino abajo. Había sido un secreto como una novela, yo creo que cuando las cosas se guardan así de esa manera no es bueno y hay que sacarlo y hay que airearlo“, dijo la presentadora de televisión.

Para Ana María Canseco, procesar la noticia no fue fácil y pasaron varios años para que se pudieran reconciliar y hablar del tema.

“En el momento que hablamos la verdad de tú a tú, de corazón lleno de cariño sin juzgar, cuando nos quitamos todo eso no sabes qué alegría y qué felicidad. Mi vida cambió increíblemente. Yo antes no podía hablar de esto sin ponerme a llorar porque me traía mucho sufrimiento y mucho dolor, ahora lo veo que fui doblemente bendecida, porque no nada más tengo a mis tíos, que son mis hermanos, sino también tengo a mis hermanos, entonces tengo lo mejor de los dos mundos”, agregó.